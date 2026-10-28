Экспорт оружия увеличился в 18 раз: Индия воспользовалась спросом Европы на фоне войны в Украине

Индия увеличила экспорт оружия в Европу в 18 раз

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Индия существенно увеличила поставку военной продукции в Европу после начала полномасштабного вторжения России в Украину. За четыре года объем экспорта вырос примерно до €784 млн по сравнению с €44 млн за предыдущий четырехлетний период. Европейские страны усиливают обороноспособность, пополняют свои запасы и продолжают военную поддержку Киева, открывая новые возможности для иностранных производителей.

Об этом сообщает Times of India.

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Индия усилила позиции на европейском рынке оружия

По данным Bloomberg, на которые ссылается Defense News, Индия стала вторым по объему поставщиком боеприпасов и связанной продукции в 13 стран Центральной и Восточной Европы, уступив лишь Южной Кореи.

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Секретарь по обороне Индии Раджеш Кумар Сингх называл страну третьим по масштабу экспортером вооружения в Европу. Рост спроса создал новые возможности как для государственных оборонных предприятий, так и для частных производителей, поставляющих артиллерийские боеприпасы и другое военное оборудование.

Потребность в вооружении усилилась после российского вторжения в Украину в феврале 2022 года. Европейским государствам приходится одновременно восстанавливать свои военные запасы, наращивать производство и обеспечивать дальнейшую поддержку украинской армии. Дополнительным стимулом для оборонной промышленности стала инициатива Европейского Союза ReArm Europe, направленная на увеличение оборонных издержек и производственных мощностей.

Экспорт оборонной продукции Индии установил рекорд

Расширение поставок в Европу происходит на фоне всеобщего роста оборонного экспорта Индии. В 2025-2026 финансовом году его стоимость достигла рекордных €3,63 млрд. Годом ранее этот показатель составлял примерно €2,23 млрд, то есть за год он вырос почти на 63%.

В настоящее время Индия экспортирует оборонную продукцию в более чем 80 стран мира. Это свидетельствует о расширении ее внутренней производственной базы и увеличении круга международных заказчиков.

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Европейский рынок становится одним из направлений этого роста. В то же время увеличение экспорта индийского оружия отражает более широкие изменения в мировой оборонной промышленности: из-за войны России против Украины государства ищут дополнительных поставщиков, активнее вкладывают средства в производство и пытаются уменьшить зависимость от ограниченного количества производителей.

Европа меняет подходы к поставкам оружия — последние новости

Еще в 2024 году стало известно, что индийские артиллерийские снаряды попадали в Украину через европейских партнеров. Среди стран, которые передавали Киеву, называли Италию и Чехию. Нью-Дели, считавшееся союзником Москвы, так и не остановило торговлю оружием, несмотря на недовольство в РФ.

Потребность в таком снабжении возникла на фоне истощения запасов и необходимости одновременно помогать Украине и восстанавливать национальные арсеналы. Европейские страны начали активнее инвестировать в производство оружия, а Украина создавать совместные проекты с иностранными производителями. В рамках инициативы Build with Ukraine украинские компании уже учредили 11 совместных предприятий. Такая модель, когда в Европе производится украинское оружие, позволяет сочетать украинские разработки с производственными мощностями партнеров и направлять продукцию на нужды ВСУ.

Параллельно изменяются и механизмы закупок. 22 октября стало известно, что Украина получила доступ в Агентство НАТО по поддержке и поставке, через которое можно централизованно покупать вооружения, боеприпасы и военное снаряжение. Для Киева это еще один шаг к более глубокой интеграции с партнерами и возможность быстрее закупать необходимое для неотложных нужд войска.

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