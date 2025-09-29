Экспосол США в Украине раскрыл хитрую тактику Пекина по поводу войны

Экспосол США раскрыл хитрую тактику Китая по поводу войны в Украине

Китай поддерживает Россию, чтобы ослабить давление Запада на себя, но избегает прямой конфронтации с Европой и США из-за огромных торговых интересов.

Об этом бывший посол США в Украине Стивен Пайфер сказал в эфире 24 канала.

Эксперт подчеркнул, что хотя официально Пекин декларирует нейтралитет, на самом деле, без его существенной поддержки российский диктатор Владимир Путин не смог бы продолжать войну.

Стратегическая выгода от продолжения войны

По словам Стивена Пайфера, Китай выбрал «очень тонкую игру», поскольку ему выгодно, чтобы война продолжалась.

«Думаю, расчет в Пекине таков, что чем больше США и Запад будут отвлекаться на поддержку Украины, тем меньше будет давление на Китай», — пояснил экспосол.

Таким образом, скрытая поддержка Москвы является для Пекина инструментом для отвлечения внимания и ослабления геополитического давления на себя.

Торговый баланс как ограничитель

В то же время китайцы действуют осторожно, чтобы не вызвать слишком негативную реакцию у своих ключевых экономических партнеров.

Стивен Пайфер напомнил, что ежегодный товарооборот Китая с Россией составляет около 200 млрд. долларов, тогда как торговля с Соединенными Штатами и Европой достигает 600 млрд. долларов с каждым.

Именно поэтому Китай пытается балансировать, оказывая Москве скрытую помощь, избегая открытой конфронтации с Западом, чтобы не потерять значительные экономические выгоды.

Пайфер добавил, что если бы Путин сам решил завершить войну, Китай вряд ли бы стал этому препятствовать. То есть Пекин играет не на полную победу России, а на максимальное использование конфликта для собственных стратегических целей.

Ранее министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский назвал КНР единственной страной , которая может вынудить РФ прекратить войну. В то же время глава китайского МИД Ван И заверил в том, что якобы Китай «решительно поддерживает прекращение огня».