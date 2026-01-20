- Дата публикации







Экс-разведчик превратил жизнь бывшей жены в шпионский триллер: чем это закончилось
Экс-офицер военной разведки решил использовать свои профессиональные навыки, чтобы терроризировать бывшую жену. Женщина убежала от него в сотне миль из-за домашнего насилия, но мужчина нашел способ достать.
Бывший военный картограф и фотограф Королевских ВВС Джайлз Дэниелс, за 23 года службы в разведывательных подразделениях прошедший Ирак, Афганистан и Северную Ирландию, предстал перед судом за преследование бывшей жены.
Об этом сообщает Daily Mail.
Бегство и «привет» от спецслужб
Лора Дэниелс рассталась с мужем в 2024 году после 10 лет брака. Причиной послужило домашнее насилие. Ради безопасности — своей и пятерых детей — женщина переехала в сотни миль в неизвестное для него место.
Однако спокойствие длилось недолго. В январе 2025 года Дэниелс начал бомбардировать ее звонками и сообщениями с предложениями «жениться снова». Когда женщина заблокировала его, он прибег к угрозам, используя свое прошлое в разведке.
«Я не могу читать твои сообщения, но агент по МИ6 может найти тебя с точностью до 1 метра. Это я, крошка, спецоперации. Долгий разговор на другой день. Я просто твой парень», – писал он.
Женщина призналась суду, что эти слова ее напугали.
«Он работал в военной разведке и знает, что такие комментарии меня испугают. Я верю, что он пытается показать, что знает людей, способных выследить меня», — заявила она в суде.
Киберсталкинг
Одержимость Дэниелса не ограничивалась сообщениями. Когда Лора перестала отвечать, он сумел найти доступ к ее старой электронной почте, которую она закрыла еще 10 лет назад, и через нее узнал ее новый адрес на Gmail.
«Это была постоянная угроза, максимизация страха. Она переехала, чтобы убежать от него, а он говорит: "Что бы ты ни делала, я найду тебя"», - заявила прокурор Элизабет Валера.
Приговор суда
Адвокат подсудимого пытался оправдать действия клиента желанием видеть детей и последствиями ПТСР (посттравматического стрессового расстройства) после службы в горячих точках.
«В его голове он отчаянно пытается восстановить связь с детьми. Это не какой-то зловещий заговор», — утверждал защитник.
Однако суд магистратов в Веймуте признал мужчину виновным в сталкинге. Во время ареста в его квартире также был найден 90-сантиметровый изогнутый меч.
Приговор:
18 месяцев общественных работ;
90 дней принудительного отказа от алкоголя (с мониторингом);
Запрет на приближение к прежней на 10 лет.
Теперь Дэниелс не имеет права контактировать с бывшей женой напрямую — все вопросы, касающиеся детей, он сможет решать исключительно через адвокатов или социальные службы.
