Экстрадиция подозреваемого в подрыве Nord Stream 2 в Германию: Туск выразил позицию Польши

Премьер-министр Польши Дональд Туск / © Associated Press

Польша категорически отказалась экстрадировать в Германию гражданина Украины Владимира З. , которого немецкая прокуратура подозревает в непосредственном участии в диверсии на газопроводе «Северный поток-2», которая произошла осенью 2022 года. Премьер-министр Польши Дональд Туск во время пресс-конференции с литовским коллегой Литвы заявил, что Варшава не видит смысла издавать украинца, поскольку главной проблемой для Европы была не ликвидация газопровода, а сам факт его строительства.

Об этом пишет "Rzeczpospolita".

Принципиальная позиция Варшавы

Ключевым заявлением польского премьера стал акцент на геополитическом аспекте. Туск подчеркнул, что Россия создавала этот газопровод против жизненных интересов всей Европы, и в этом вопросе не может быть двусмысленности.

«Проблемой Европы, Украины, Литвы и Польши не является то, что взорван Nord Stream 2, а то, что его построили», — отметил Туск.

В то же время, премьер четко обозначил, кто должен «молчать» в этой дискуссии.

«С нашей точки зрения, единственными лицами, которые должны стесняться и молчать в вопросе Nord Stream 2, есть те, кто решил строить Nord Stream 2», — заявил Дональд Туск.

Он также подчеркнул, что ни одно польское правительство никогда не поддерживало строительство газопровода, а позиция Польши всегда была последовательной в критике российского проекта. Относительно задержанного украинца, Туск отметил, что хотя его задержали на основании европейского ордера на арест, «в интересах Польши и в интересах обычного чувства порядочности и справедливости точно не обжаловать или выдавать этого гражданина в руки другого государства».

Позиция Туска подтверждает ранее озвученную в печати информацию о том, что Польша не собиралась содействовать Германии по делу о диверсии.

Как писали немецкие и польские СМИ после визита в Польшу бывшего канцлера Германии Олафа Шольца в июле 2024 года, немецкой стороне стало понятно: Варшава не только не поможет с задержанием Владимира С., но даже больше: поляки, очевидно, предупредили украинскую сторону.

Польские источники даже сообщали, что глава МИД Радослав Сикорский был готов предоставить Владимиру З. политическое убежище и наградить его орденом. В конце концов украинец выехал из Польши 6 июля 2024 года в автомобиле на дипломатических номерах, которым управлял военный атташе. Польская прокуратура впоследствии заявила, что европейский ордер на его арест поступил в нее только после его отъезда.

Судьба подозреваемых в подрыве газопроводов

Напомним, украинец Владимир З. был задержан в польском Прушкове в конце сентября по европейскому ордеру на арест, выданный немецким судом. Немецкие службы подозревают его в том, что он вышел в Балтийское море на яхте из Росток, а затем заложил взрывчатку на подводном газопроводе. За эти действия подозреваемым в Германии грозит до 15 лет тюрьмы.

Хотя прокуратура Германии потребовала содержания под стражей на 100 дней, Варшавский суд решил поместить украинца под арест всего на 40 дней, объяснив это необходимостью завершить дело в первой инстанции в этот срок.

Ранее стало известно, что другим подозреваемым в деле Сергей К., бывший военный и один из лучших глубоководных дайверов Украины, который, как сообщают немецкие СМИ, является пенсионером СБУ. Его задержали в конце августа в Италии. Итальянский суд, в отличие от польских властей, уже согласился на его экстрадицию в Германию.