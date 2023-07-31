Экстремал, покоривший небоскребы Дубаи, Франции и Украины, погиб, упав с 68 этажа

Он поднимался на комплекс Tregunter Tower в Гонконге.

Француз, известный своими экстремальными видами спорта, погиб, упав с 68 этажа жилого дома в Гонконге.

Об этом сообщает South China Morning Post.

30-летний Реми Лучиди, известный в Сети как Реми Энигма, поднимался на комплекс Tregunter Tower и сорвался.

Реми Лучиди в Дубае на высоте 425 метров / Фото: instagram.com/remnigma

Сообщается, что он прибыл в здание около 18:00 и сказал охраннику, что был в гостях у друга на 40 этаже.

Офицер службы безопасности попытался задержать Реми после того, как предполагаемый друг подтвердил, что на самом деле не знаком с ним, но к тому времени каскадер уже был в лифте.

Реми Лучиди / Фото: instagram.com/remnigma

Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как Лучиди выходит на 49 этаже, а затем дальше поднимается по лестнице на крышу здания.

По словам преследовавших француза, они обнаружили, что ведущий на крышу люк открыт, но его нигде не было видно.

Реми Лучиди в Дубае / Фото: instagram.com/remnigma

Полиция сообщает, что мужчину последний раз видели живым в 19:38, когда он постучал в окно пентхауса комплекса, что побудило горничную вызвать полицию.

Источник, имя которого не установлено, сообщил, что правоохранители считают, что Лучиди оказался в ловушке за пределами пентхауса и перед несчастным случаем стучал в окно, прося о помощи.

Реми Лучиди в Чернобыле / Фото: instagram.com/remnigma

Источник, близкий к инциденту, сообщил, что полиция обнаружила на месте происшествия камеру Лучиди, в которой были видеозаписи других его действий, бросающих вызов смерти.

Полиция пока что не назвала официальную причину смерти.

К слову, Реми покорил ряд небоскребов в мире. Он имел опыт подъема конструкциями по всему миру, от зданий до кранов, мостов, пилонов и передатчиков. В частности, он был на вершинах Дубаи, Франции, Колумбии, Болгарии и даже в Украине.

Напомним, на войне погиб актер Евгений Светличный. Ему было 29 лет.

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