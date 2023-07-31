Экстремал, покоривший небоскребы Дубаи, Франции и Украины, погиб, упав с 68 этажа

Он поднимался на комплекс Tregunter Tower в Гонконге.
Француз, известный своими экстремальными видами спорта, погиб, упав с 68 этажа жилого дома в Гонконге.
Об этом сообщает South China Morning Post.
30-летний Реми Лучиди, известный в Сети как Реми Энигма, поднимался на комплекс Tregunter Tower и сорвался.
Сообщается, что он прибыл в здание около 18:00 и сказал охраннику, что был в гостях у друга на 40 этаже.
Офицер службы безопасности попытался задержать Реми после того, как предполагаемый друг подтвердил, что на самом деле не знаком с ним, но к тому времени каскадер уже был в лифте.
Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как Лучиди выходит на 49 этаже, а затем дальше поднимается по лестнице на крышу здания.
По словам преследовавших француза, они обнаружили, что ведущий на крышу люк открыт, но его нигде не было видно.
Полиция сообщает, что мужчину последний раз видели живым в 19:38, когда он постучал в окно пентхауса комплекса, что побудило горничную вызвать полицию.
Источник, имя которого не установлено, сообщил, что правоохранители считают, что Лучиди оказался в ловушке за пределами пентхауса и перед несчастным случаем стучал в окно, прося о помощи.
Источник, близкий к инциденту, сообщил, что полиция обнаружила на месте происшествия камеру Лучиди, в которой были видеозаписи других его действий, бросающих вызов смерти.
Полиция пока что не назвала официальную причину смерти.
К слову, Реми покорил ряд небоскребов в мире. Он имел опыт подъема конструкциями по всему миру, от зданий до кранов, мостов, пилонов и передатчиков. В частности, он был на вершинах Дубаи, Франции, Колумбии, Болгарии и даже в Украине.
Напомним, на войне погиб актер Евгений Светличный. Ему было 29 лет.
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