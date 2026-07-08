Экстремальная жара вернется в Европу: какие страны "под прицелом"

Европа закипает: ВОЗ заявила о неподготовленности стран к жаре / © Associated Press

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Европа страдает беспрецедентными температурными рекордами, которые уже привели к массовой избыточной смертности и масштабным лесным пожарам. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) провела экстренное совещание из-за новой волны надвигающейся из Атлантики экстремальной жары.

Об этом пишет британское издание Daily Star.

Европа готовится к более экстремальным погодным условиям, поскольку руководители здравоохранения предупреждают: «Впереди могут быть еще более жаркие недели». Только во Франции в июне было зарегистрировано более 2000 дополнительных смертей после двух беспрецедентных рекордных волн жары.

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Всемирная организация здравоохранения объявила экстренный призыв по поводу чрезвычайной жары, поскольку прогнозируется, что температура в Португалии и южной Испании на этой неделе достигнет 43°C. Это произошло после того, как некоторые части Европы пострадали от лесных пожаров.

Смертность во Франции выросла на 29% за последнюю неделю июня по сравнению с предыдущей неделей. Министр здравоохранения Франции заявила, что наблюдается «явное увеличение» смертности среди людей старше 45 лет.

А в Бельгии во время жары было зафиксировано 1222 дополнительных смерти — на 39% больше обычного — почти половина из них составляли люди в возрасте 85 лет и старше. Теперь некоторые части Европы, включая Великобританию, готовятся к еще более жгучим температурам из этих выходных.

BBC Weather сообщила, что, по прогнозам, жара усилится во Франции и на юге Великобритании. Европа — континент, который нагревается быстрее всего, вдвое быстрее, чем в среднем по миру.

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«Следующая волна жары уже нарастает над Атлантикой. Прогнозируется, что в Португалии и Южной Испании на этой неделе температура достигнет 43°C. Франция и страны Бенилюкса готовятся к очередному всплеску жары. Некоторые части Центральной Азии переживают жару в 40 ° C», — заявил Ганс Клюге, директор европейского региона Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Главная проблема — отсутствие планов действий

Доктор Ганс Клюге подчеркнул, что наибольшей угрозой является неподготовленность государств. Менее половины стран европейского региона ВОЗ имеют утвержденные национальные планы действий по защите здоровья в условиях жары.

«Самая очевидная проблема заключается в том, что даже у половины стран-членов Европейского региона нет плана действий. Люди часто не осознают личных рисков, даже когда активирован красный уровень опасности», — заявил Клюге.

Представитель ВОЗ призвал правительства срочно создавать дополнительные центры охлаждения, адаптировать медицинскую инфраструктуру к климатическим изменениям и оперативно реагировать на угрозы без бюрократических задержек с объявлением чрезвычайного положения. Кампании по спасению должны охватить прежде всего уязвимые слои: бездомных людей, жителей домов престарелых и одиноких пенсионеров.

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