Экстремальные ливни, продолжающиеся неделями: самое влажное место в мире

Люди не выходят из дома неделями из-за ливней / © Associated Press

В городе Маусинрам (Индия) в среднем за год выпадает около 11 873 миллиметров осадков — почти в 11 раз больше, чем в Глазго, и примерно в 22 раза больше, чем в Лондоне.

Об этом пишет издание Mirror.

Ежегодно сюда приезжает около 10 000 туристов, многие из которых специально выбирают сезон муссонов (с июня по сентябрь), чтобы увидеть экстремальные ливни своими глазами. Особенность дождей в Маусинраме – это их продолжительность. Когда начинается ливень, он может не прекращаться днями или даже неделями. Во время сильнейших ливней выходить из дома опасно.

Экстремальное количество осадков объясняется географией: город расположен примерно на высоте 1400 метров над уровнем моря, а влажные воздушные массы из Бенгальского залива поднимаются вверх и задерживаются горами Кхаси, что создает идеальные условия для непрерывных дождей.

Ранее сообщалось, что около 600 миллионов жителей Южной Азии рискуют остаться без доступа к воде из-за критического обмеления Ганга. Исследование показало: нынешняя засуха стала самой масштабной за последние 1300 лет, а сток реки уменьшился на 76% по сравнению с XVI веком.