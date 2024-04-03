Экстремальные развлечения: польские руферы покорили новую высоту во Франкфурте

Ребята без страховки и помощи поднялись на высоту более 230 метров.

Руферы из Польши поднялись на самый высокий строительный кран в Европе и записали на высоте видео.

Об этом пишет Bild.

Самый высокий кран расположен на строительной площадке 233-метрового небоскреба в немецком Франкфурте.

В полиции города журналистам подтвердили, что зафиксирован факт нелегального подъема на строительную технику, однако не сообщили, ведется ли поиск правонарушителей и что их ожидает в случае задержания.

Вероятно, ребята пробрались на строительство ночью, но время, когда было сделано видео, неизвестно.

Напомним, спасатели показали, как снимают людей с известнейшей скалы Буковины. Скала "Соколиный глаз" — один из самых известных на Буковине — привлекает экстремалов, ведь имеет более 40 метров высоты.

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