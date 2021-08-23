Экстремальные роды: афганка родила ребенка на борту эвакуационного самолета США

Во время полета у эвакуированной пассажирки начались роды с осложнениями.
Гражданка Афганистана в субботу, 21 августа, родила девочку на борту американского эвакуационного самолета.
Об этом со ссылкой на Министерство обороны США сообщает The Hill.
В оборонном ведомстве страны распространили фотографии, на которых персонал 86-й медицинской группы помогает афганской матери и ее семье выйти из самолета C-17 Globemaster III "через несколько мгновений после того, как она родила ребенка на борту самолета".
Отмечается, что воздушное судно вылетело из промежуточной базы на Ближнем Востоке и направлялось к авиабазе Рамштайн в Германии. Во время полета у одной из пассажирок начались роды с осложнениями.
Командир самолета "решил спуститься ниже, чтобы увеличить давление в самолете". Это "помогло стабилизировать ситуацию и спасти жизнь матери".
После приземления девочку и ее мать госпитализировали в ближайшее медицинское учреждение. Они находятся в удовлетворительном состоянии.
Как сообщалось, 22 августа из Кабула в Киев бортом Вооруженных сил Украины эвакуировали 83 человека. Среди них — 31 украинец. Еще примерно сотня наших соотечественников остается в Афганистане. Их обещают вывезти в ближайшие дни.
Боевики движения "Талибан" взяли под свой контроль всю территорию Афганистана, кроме провинции Панджшир, и захватили все пограничные пункты страны, покинуть которую пока возможно только из аэропорта Кабула.
Напомним:
- В минувшее воскресенье боевики движения "Талибан" окружили столицу Афганистана Кабул, что вызвало резкую международную реакцию.
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- "Хотим сформировать хорошие отношения со всеми странами": талибы объявили о создании "Исламского эмирата Афганистан".
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Ситуация в Афганистане ухудшилась после того, как США стали выводить свои войска, которые должны покинуть страну до 31 августа этого года.