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Экстремист или неловкий энтузиаст: какую реакцию вызвало "нацистское приветствие" Илона Маска

Экстремист или неловкий энтузиаст: какую реакцию вызвало "нацистское приветствие" Илона Маска

Илон Маск / Фото: Associated Press

Ведущая американская организация по борьбе с антисемитизмом выступила в защиту Илона Маска и призвала к снисходительности.

Противоречивое приветствие американского миллиардера Илона Маска, похожее на "нацистское приветствие", которое тот сделал во время выступления после инаугурации 47-го президента США Дональда Трампа, вызвало бурную реакцию в Америке и Европе.

По информации BBC, в США жест Трампа подвергли критике как демократы, так и республиканцы.

Движение "Республиканцы против Трампа" опубликовало на платформе Х видеоролик с этим жестом и одним из первых назвало его "нацистским приветствием". А член палаты представителей от штата Нью-Йорк, демократ Джерри Надлер подчеркнул, что такое поведение Маска недопустимо.

"Этому отвратительному жесту нет места в нашем обществе, он принадлежит к темнейшим разделам человеческой истории. Я призываю всех своих коллег объединиться и осудить этот ненавистный жест за то, чем он есть: антисемитизм", — написал Надлер.

В свою очередь Антидиффамационная лига (ADL), ведущая американская организация по борьбе с антисемитизмом и защите прав евреев назвала жест Маска "неловким проявлением энтузиазма".

"Это щекотливый момент. Наступил новый день, и все-таки многие из нас находятся на грани. Наша политика слишком подогрета, а социальные сети лишь усугубляют беспокойство. Кажется, Илон Маск сделал неловкий жест в момент энтузиазма, а не нацистское приветствие. Но опять же, мы понимаем, что люди на грани. В этот момент все стороны должны проявить друг к другу немного снисходительности, возможно даже применив презумпцию невиновности, и перевести дух. Это новое начало. Давайте надеяться на исцеление и работать над достижением единства в последующие месяцы и годы", – заявили в ADL.

Реакция европейских политиков

Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц во время обсуждения на Всемирном экономическом форуме в Давосе во вторник, 21 января, заявил, что не поддерживает "правые экстремистские позиции" Илона Маска.

"Что касается поведения Илона Маска, я был вынужден комментировать многие его заявления в прошлом, потому что он много говорил о Европе. Хочу подчеркнуть: у нас свобода слова – в Европе, в Германии – и каждый имеет право сказать, что он думает, даже миллиардер. Но мы не поддерживаем правые экстремистские позиции", – цитирует Шольца "Укринформ".

В этот же день испанская вице-премьер-министр Йоланда Диас заявила, что удалит свой аккаунт на социальной платформе X, принадлежащей Илону Маску.

"Я приняла это решение, и я знаю, что оно сложное. Но я не буду частью социальной сети, базирующейся на использовании алгоритмов, поощряющих ксенофобские идеи, противоречащих правам человека и поощряющих крайне правых в мире", — заявила она государственному телеканалу TVE.

По ее словам, о неприемлемой позиции Илона Маска свидетельствовали "не только его жесты, но и совершенно запутанные речи".

На выступлении по поводу инаугурации Трампа Илон Маск сделал странный жест

На выступлении по поводу инаугурации Трампа Илон Маск сделал странный жест

Напомним, Маск ответил на критику по поводу "нацистского поздравления" на инаугурации Трампа. В ответ на критику он заявил, что такие атаки стали предсказуемыми и уже не вызывают у него удивления.

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