Экстремист или неловкий энтузиаст: какую реакцию вызвало "нацистское приветствие" Илона Маска

Ведущая американская организация по борьбе с антисемитизмом выступила в защиту Илона Маска и призвала к снисходительности.

Противоречивое приветствие американского миллиардера Илона Маска, похожее на "нацистское приветствие", которое тот сделал во время выступления после инаугурации 47-го президента США Дональда Трампа, вызвало бурную реакцию в Америке и Европе.

По информации BBC, в США жест Трампа подвергли критике как демократы, так и республиканцы.

Движение "Республиканцы против Трампа" опубликовало на платформе Х видеоролик с этим жестом и одним из первых назвало его "нацистским приветствием". А член палаты представителей от штата Нью-Йорк, демократ Джерри Надлер подчеркнул, что такое поведение Маска недопустимо.

"Этому отвратительному жесту нет места в нашем обществе, он принадлежит к темнейшим разделам человеческой истории. Я призываю всех своих коллег объединиться и осудить этот ненавистный жест за то, чем он есть: антисемитизм", — написал Надлер.

В свою очередь Антидиффамационная лига (ADL), ведущая американская организация по борьбе с антисемитизмом и защите прав евреев назвала жест Маска "неловким проявлением энтузиазма".

"Это щекотливый момент. Наступил новый день, и все-таки многие из нас находятся на грани. Наша политика слишком подогрета, а социальные сети лишь усугубляют беспокойство. Кажется, Илон Маск сделал неловкий жест в момент энтузиазма, а не нацистское приветствие. Но опять же, мы понимаем, что люди на грани. В этот момент все стороны должны проявить друг к другу немного снисходительности, возможно даже применив презумпцию невиновности, и перевести дух. Это новое начало. Давайте надеяться на исцеление и работать над достижением единства в последующие месяцы и годы", – заявили в ADL.

Реакция европейских политиков

Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц во время обсуждения на Всемирном экономическом форуме в Давосе во вторник, 21 января, заявил, что не поддерживает "правые экстремистские позиции" Илона Маска.

"Что касается поведения Илона Маска, я был вынужден комментировать многие его заявления в прошлом, потому что он много говорил о Европе. Хочу подчеркнуть: у нас свобода слова – в Европе, в Германии – и каждый имеет право сказать, что он думает, даже миллиардер. Но мы не поддерживаем правые экстремистские позиции", – цитирует Шольца "Укринформ".

В этот же день испанская вице-премьер-министр Йоланда Диас заявила, что удалит свой аккаунт на социальной платформе X, принадлежащей Илону Маску.

"Я приняла это решение, и я знаю, что оно сложное. Но я не буду частью социальной сети, базирующейся на использовании алгоритмов, поощряющих ксенофобские идеи, противоречащих правам человека и поощряющих крайне правых в мире", — заявила она государственному телеканалу TVE.

По ее словам, о неприемлемой позиции Илона Маска свидетельствовали "не только его жесты, но и совершенно запутанные речи".

На выступлении по поводу инаугурации Трампа Илон Маск сделал странный жест

Напомним, Маск ответил на критику по поводу "нацистского поздравления" на инаугурации Трампа. В ответ на критику он заявил, что такие атаки стали предсказуемыми и уже не вызывают у него удивления.

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