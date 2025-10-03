Экстренная ситуация в Чехии: неизвестный угрожает атакой дронов на главный аэропорт страны

Аэропорт Гавела в Приз получил телефонные угрозы

Реклама

В аэропорту имени Вацлава Гавела, являющегося главными воздушными воротами Чехии, введены масштабные меры безопасности, вызванные анонимной телефонной угрозой. Вечером пятницы, 3 октября, неизвестный, говоривший на английском языке, предупредил, что в аэропорт вскоре приблизится рой дронов. Кроме полиции, к защите аэропорта привлекли армию Чехии.

Об этом сообщает чешское издание iDNES со ссылкой на правоохранительные органы.

Снайперы и радары против гипотетической угрозы

По словам представительницы пражского аэропорта Денисы Гейтманковой, несмотря на объявленную тревогу, анонимная угроза не привела к ограничению авиасообщения. Спикер полиции Ондржей Моравчик подтвердил, что «меры на месте все еще продолжаются», но подчеркнул, что все они сугубо превентивны.

Реклама

Полиция, хотя и работает с версией ошибочного вызова, ввела все доступные меры по противодействию воздушной угрозе. В частности, активизирована специальная защита от дронов, развернуто подразделение снайперов, которые отслеживают потенциальные объекты в воздухе, а также в воздух подняли полицейский вертолет для мониторинга воздушного пространства.

Военные задействовали свои радары для отслеживания воздушной ситуации на малых и средних высотах. Эти радары, предназначенные для обнаружения низколетающих целей, имеют радиус действия до ста километров.

Угроза остается неподтвержденной

Источник журналистов в правоохранительных органах подтвердил, что информация от анонима, предупредившего о прибытии дронов около девяти часов вечера по местному времени, до сих пор не подтверждена. Полиция не разглашает точное время возможного прилета, вероятно названного анонимом, по тактическим соображениям.

«Мы не будем сообщать время предполагаемого прилета дронов, который мы знаем. Эта информация до сих пор не подтверждена», — отметила полиция в своем сообщении в сети Х.

Реклама

Полиция также подтвердила готовность немедленно закрыть воздушное пространство, а также все подъездные пути в аэропорт, если угроза подтвердится. Однако присутствие дронов в воздушном пространстве вблизи аэропорта не подтверждено, поэтому правоохранители склоняются к версии, что инцидент окажется лишь ложной угрозой.

Напомним, премьер Баварии призывает разрешить полиции сбивать БпЛА . Баварские депутаты хотят внести изменения в действующее законодательство.