Эквадор сделал COVID-вацинацию обязательной для большинства граждан от 5 лет

К аналогичному шагу планируют прибегнуть в Австрии и Германии.
Правительство Эквадора сделало вакцинацию против COVID-19 обязательной для большинства граждан, объяснив соответствующее решение ростом количества инфицирований и распространением "Омикрона".
Об этом в четверг, 23 декабря, сообщает BBC.
Отмечается, что от прививки освободят всех пациентов, имеющих медицинское обоснование. В то же время, все остальные жители страны от пяти лет и старшие должны будут вакцинироваться.
В эквадорском Министерстве здравоохранения заверили, что имеющихся доз достаточно для того, чтобы "иммунизировать все население". Указывается, что 77,2% населения Эквадора уже считаются полностью вакцинированными, а более 900 тысяч человек получили первую инъекцию.
В ведомстве подчеркивают, что вакцины являются "щитом защиты" от вируса, который помогает предотвратить серьезные заболевания, госпитализацию и смерть.
Между тем к аналогичному шагу планируют прибегнуть в Австрии и Германии.
Ранее в Эквадоре одобрили сертификаты вакцинации, наличие которых необходимо для посещения общественных мест, включая рестораны, кинотеатры, театры и торговые центры. Правительство страны также ввело ряд ограничений в отношении путешественников, чтобы предотвратить распространение "Омикрона".
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Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте www.vaccination.covid19.gov.ua.