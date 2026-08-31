Экзотичная птица убил фермера: мужчина перед смертью успел совершить последний звонок

Козуар / © pixabay.com

Реклама

Во Флориде 75-летний фермер погиб после нападения огромной экзотической птицы — казуара. Раненый мужчина успел вызвать спасателей, но врачи не смогли сохранить ему жизнь.

Об этом пишет LAD bibli.

Реклама

Трагический инцидент произошел 12 апреля 2019 года на территории частного поместья в округе Алачуа, штат Флорида, где 75-летний Марвин Хайос содержал и разводил экзотических животных. По информации местного издания Gainesville Sun и экстренных служб, мужчина стал жертвой собственного казуара.

Реклама

«Насколько я понимаю, мужчина находился вблизи птицы и в какой-то момент упал. Когда он упал, на него напали», — отметил заместитель начальника пожарно-спасательной службы округа Алачуа Джефф Тейлор.

После нападения раненый владелец смог набрать номер 911. Во время экстренного вызова он с трудом пытался объяснить диспетчеру, где находится. На аудиозаписях слышны его мольбы:

«Пожалуйста, отправьте скорую помощь?» Впоследствии он добавил: «Можете ли вы послать скорую? Я истекаю кровью».

Из-за трудностей с подтверждением адреса Хайос также связался со своим сотрудником. Работник, в свою очередь, позвонил спасателям и передал слова владельца: «Отправьте скорую, вышли скорую, вышли скорую».

Реклама

В разговоре с диспетчером он предположил, что на мужчину напал казуар. Спасатели прибыли через 14 минут и нашли раненого без сознания и едва живого. Медики предоставили первую помощь и отвезли его в больницу, однако спасти не смогли. Вскрытие показало более десяти ран, а причиной смерти стала сильная кровопотеря из-за разорванной артерии на руке.

Казуар — это большая нелетающая птица, которая может достигать 1,8 метра в высоту и весить более 45 килограммов. На вебсайте зоопарка Сан-Диего этот вид официально описывают как самых «опасных птиц в мире».

По словам специалистов зоопарка, опасность заключается во внутреннем пальце каждой лапы, где расположен коготь длиной до четырех дюймов, похожий на кинжал. Они отмечают, что одним быстрым ударом казуар способен разрубить любого хищника или угрозу, а благодаря мощным ногам птица разгоняется до 31 мили в час через густые лесные заросли.

Несмотря на то, что птица убил человека, его не усыпили. Впоследствии казуар выставили на аукцион и продали вместе с другими экзотическими животными из коллекции погибшего Марвина Хайоса. Личность покупателя не разглашается, а текущее местонахождение птицы остается неизвестным.

Реклама

Напомним, 4-летняя Лия Стюарт из Сиднея впервые рассказала, как выжила после нападения 4-метровой белой акулы. В июне на пляже Куджи она потеряла левую руку и много крови, но сумела спастись, отбиваясь от хищника под водой.

Новости партнеров

Новости партнеров