В Мексике задержали известного наркобарона, Фото: US Department of State

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Военные в Мексике схватили предполагаемого наркобарона, который входит в десятку самых разыскиваемых преступников по версии ФБР. Задержание произошло в пятницу в штате Синалоа и спровоцировало ожесточенные перестрелки. В перестрелках погибли по меньшей мере 11 человек.

Об этом пишет CNN.

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В Мексике задержан один из самых разыскиваемых вожаков наркокартеля

Спецоперация по захвату Фаусто Исидро Меса-Флореса по прозвищу «Эль Чапо Исидро», который возглавляет местный картель «Лос-Масатлекос», сопровождалась боями между правительственными войсками и вооруженными боевиками в муниципалитете Гуасаве — регионе, известном как сельскохозяйственное сердце Мексики.

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В министерстве обороны Мексики сообщили, что сразу после начала рейда на силовиков напали. Преступники использовали огнестрельное оружие и взрывчатку. Также они заблокировали дороги в нескольких муниципалитетах вблизи места проведения операции.

На видео, подлинность которых подтвердила CNN, видно, как вертолеты мексиканских сил безопасности кружат над городом Гуасаве и обстреливают наземные цели. Местные власти подтвердили нападение на федеральных служащих.

По словам министра безопасности Мексики Омара Гарсии Харфуча, во время операции погибли четверо военнослужащих мексиканской армии, а также семь человек, предположительно пытавшихся помешать задержанию Меса-Флореса.

21 ноября вечером Государственный департамент США призвал американцев, путешествующих по этому региону, быть бдительными из-за возможных рисков насилия.

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По данным геолоцированных CNN видео, вечером пятницы по местному времени болельщики на стадионе «Курода Парк» бросились прочь с трибун, как только прозвучала стрельба.

Официальная телетрансляция зафиксировала, как игроки команд «Венадос де Масатлан» и «Альгодонерос де Гуасаве» убегали с поля прямо посреди игры.

«Игра приостановлена… за пределами поля что-то происходит. Прежде всего, мы хотим попросить Бога, чтобы все было хорошо… возник инцидент, связанный с национальной безопасностью, пожалуй, нам лучше сейчас пойти на перерыв», — сообщили комментаторы зрителям во время эфира.

В субботу руководство лиги объявило об отмене остальных игр, запланированных на эти выходные.

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Один из местных жителей, который вышел по делам, когда вспыхнуло задержание наркобарона, рассказал, что вооруженные люди захватили частные больницы, а также начали поджигать заведения, в том числе круглосуточные магазины и заправки.

«Мне пришлось спрятаться внутри одного из магазинов, где защитные роллеты опустили задолго до закрытия. Всего в нескольких метрах от места, где я находился, проехала колонна хорошо вооруженных гражданских, которые вели огонь», — рассказал мужчина.

Правительство штата Синалоа призвало жителей города Гуасава оставаться дома и воздержаться от поездок. Как отметили в Министерстве обороны в сообщении в соцсети X, операцию провели элитные военные подразделения. В ведомстве добавили, что после задержания Меса-Флореса доставили в Мехико.

По информации Секретариата обороны Мексики в соцсети X, во время этой же операции были задержаны еще семь вероятных участников преступной группировки Меса-Флореса. Среди них — второе лицо в иерархии группы Герман «Н» по прозвищу «Серафин», а также Хосе «Н», которого считают финансовым оператором картеля.

Посол США в Мексике Рональд Джонсон написал в соцсетях, что неотъемлемой составляющей успешного задержания стал стратегический обмен разведданными между Соединенными Штатами и Мексикой.

Что еще известно о задержанном наркобароне

В 2013 году Министерство финансов США отмечало, что картель Меса-Флореса воевал за территории с картелем «Синалоа», которым тогда руководил наркобарон Хоакин «Эль Чапо» Гусман, отбывающий наказание в американской тюрьме.

По данным аналитического центра InsightCrime, Меса-Флорес принимает участие в организованной преступности с 1990-х годов — сначала он работал на картель Хуареса, а впоследствии на структуру, связанную с картелем «Синалоа», — организацию Бельтрана Лейвы (BLO).

Несмотря на то, что позже между Меса-Флоресом и картелем «Синалоа» шло кровавое противостояние, в обвинительном акте правительства США с сентября утверждается, что оно обеспечивало этот картель «людьми, услугами, товарами, подконтрольными веществами, оружием, боеприпасами и денежными инструментами».

В ориентировке ФБР о розыске, где за информацию, которая поможет его задержать, предлагается вознаграждение в 5 миллионов долларов, отмечено, что Месса-Флорес подозревается во владении, распространении и ввозе крупных партий героина, метамфетамина, кокаина, фентанила и марихуаны в США.

В сентябрьском обвинительном акте говорится, что в 2022 году Меса-Флорес контрабандой ввез в Штаты около 6000 фунтов метамфетамина.

Новый обвинительный акт добавил в список еще несколько статей, в частности наркотерроризм и сговор с целью предоставления материальной поддержки террористической группе. Вскоре после начала второго президентского срока Дональда Трампа США признали картель «Синалоа» террористической организацией.

Наркокартели: последние новости

Напомним, в США заподозрили президента Колумбии Густаво Петро в связях с наркокартелями, сообщает The New York Times со ссылкой на собственные источники.

Федеральные прокурорские офисы в Манхэттене и Бруклине вместе со специалистами по борьбе с наркотрафиком и службой внутренней безопасности анализируют его контакты с представителями наркобизнеса, в частности, проверяют возможное финансирование предвыборной кампании 2022 года деньгами наркоторговцев.

Ранее сын президента признал факт поступления незаконных денег во время той кампании.

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