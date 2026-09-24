El Mundo предупредило о возможных атаках РФ на Италию, Испанию и Францию: что ответил в Риме

Дроны РФ в Средиземном море? : Италия отреагировала на тревожный отчет испанских СМИ / © pixabay.com

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Министр обороны Италии Гвидо Крозетто опроверг информацию испанского издания El Mundo о возможных российских атаках беспилотниками на Италию, Испанию и Францию.

Об этом он написал в соцсети Х.

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«Тревожнее сообщение, опубликованное сегодня утром испанской газетой, подразумевающее возможные атаки на Италию, Испанию и Францию со стороны российских кораблей и дронов, никому не идет на пользу и не имеет никакого подтверждения», — заверил итальянский министр.

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Он призвал «в нынешней ситуации» не распространять непроверенную информацию: «Мы и так живем в сложные и нервные времена, и никому не нужно подливать масла в огонь».

О чем предупреждает El Mundo

Напомним, издание El Mundo обнародовало статью о якобы предупреждении американской разведки о возможных новых атаках России в Европе. По данным издания, потенциальными целями РФ могут стать страны Средиземноморья — Италия, Испания или Франция. Отмечалось, что россияне могут запускать дроны по этим странам прямо с судов в Средиземном море.

Ранее президент Финляндии Александер Стубб заявил, что не верит в то, что Россия рискнет напасть на одну из стран НАТО.

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