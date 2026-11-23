Океан (иллюстративное фото) / © Фото из открытых источников

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В Тихом океане зафиксировали очень высокие температуры воды, которые могут свидетельствовать о дальнейшем усилении климатического явления Эль-Ниньо. У побережья Южной Америки температура поверхности океана местами почти на 10°C превышает норму. Специалисты предупреждают о возможных сильных штормах, наводнениях и других погодных аномалиях.

Об этом сообщает Daily Mail со ссылкой на метеорологов и климатологов.

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Американский метеоролог Райан Мауэ опубликовал карту на основе данных Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды. Она показывает огромную полосу аномально теплой воды, простирающейся от побережья Южной Америки до центральной части Тихого океана.

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«Аномалия температуры поверхности моря +10 ° C вблизи Галапагосских островов и побережья Перу. Теперь это мега-Эль-Ниньо», — написал он в соцсети X.

В то же время, повышение температуры на 10°C зафиксировано только на отдельных участках океана. В центральной части Тихого океана, по которой обычно определяют силу Эль-Ниньо, температурные аномалии значительно меньше – около 3–4°C.

Название «мега-эль-ниньо» является неофициальной характеристикой чрезвычайно мощного явления, а не отдельной общепринятой научной категорией.

Какие погодные катаклизмы прогнозируют

По оценкам экспертов, усиление Эль-Ниньо может влиять на температуру воздуха и количество осадков во многих регионах мира в течение следующих месяцев.

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В частности, Великобританию предупреждают о риске особо мощных зимних штормов. Между тем, западное побережье США уже столкнулось с сильными ливнями, наводнениями и разрушительными ветрами, связанными с мощными тихоокеанскими погодными системами.

Климатологиня Ребекка Джонс предостерегла, что последствия нынешнего Эль-Ниньо потенциально могут быть катастрофическими.

Специалисты также опасаются, что аномальное потепление океана чревато морскими экосистемами. Оно нарушает поступление холодных, богатых питательными веществами вод, от которых зависит пищевая цепь.

Из-за нехватки пищи могут пострадать морские львы, пингвины, морские птицы и игуаны. Длительное сохранение высоких температур способно привести к проблемам с размножением, голоданием и сокращением популяций отдельных видов.

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Почему Эль-Ниньо опасно для планеты

Эль-Ниньо – природное климатическое явление, связанное с периодическим потеплением поверхностных вод в центральной и восточной частях тропического Тихого океана.

Оно является частью цикла Эль-Ниньо – Южное колебание (ENSO), фазы которого обычно меняются каждые два-семь лет.

Во время Эль-Ниньо океан передает атмосфере значительное количество тепла, что изменяет характер ветров и осадков и способствует повышению средней глобальной температуры.

По информации Daily Mail, Всемирная метеорологическая организация также предупреждала об усугублении экстремальных климатических явлений на фоне глобального потепления. Ожидается, что влияние мощного Эль-Ниньо может ощущаться и в течение 2027 года.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш подчеркнул, что естественные климатические колебания происходят на фоне уже повышенной из-за деятельности человека температуры планеты.

По его словам, это усугубляет риски экстремальных погодных явлений, последствия которых наиболее сильно ощущают наиболее уязвимые страны и сообщества.

Как супер-Эль-Ниньо влияет на климат планеты

Напомним, ученые предупреждают об ослаблении больших систем океанических течений, которые переносят тепло и влияют на температуру и осадки в разных регионах мира.

Мощное Эль-Ниньо может усугублять засухи и масштабные лесные пожары, особенно в Амазонии. В случае повторения длительных засух часть тропических лесов рискует превратиться в саванну, что приведет к высвобождению накопленного углерода.

Кроме того, аномальный нагрев океана грозит коралловым рифам, морским экосистемам и рыболовству. Ученые также оценивают риски наводнений, жары и пожаров в разных странах на фоне прогнозируемого влияния Эль-Ниньо в 2027 году.

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