Эль-Ниньо официально начался: ученые бьют тревогу и готовятся к худшему сценарию 1877 года

На Земле началось экстремальное климатическое явление Эль-Ниньо

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Национальное управление океанических и атмосферных исследований США официально объявило о наступлении активной фазы глобального климатического явления Эль-Ниньо . Природный паттерн уже привел к критическому нагреву вод в Тихом океане, что неизбежно изменит погодные условия на всей планете на ближайшие несколько месяцев.

О серьезных угрозах этого природного катаклизма пишет Daily Mail.

Историческая катастрофа и угроза миллионам жизней

Климатологи серьезно опасаются, что к концу 2026 года нынешнее явление превратится в супер-Эль-Ниньо с экстремальным повышением температуры воды на 2 градуса по Цельсию. Специалисты видят в этом прямую параллель с разрушительными событиями 1877, которые навсегда изменили мировую историю.

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Тогда рост температуры поверхности Тихого океана на 2,7 ° C спровоцировал масштабные засухи, лесные пожары и полный неурожай в разных частях света. В результате нехватки пищи и стремительных вспышек малярии, чумы и холеры погибли более 50 миллионов человек.

Исследователи подсчитали, что эта ужасная цифра составляла около 4% населения всей Земли того времени. Если бы Эль-Ниньо повлек за собой аналогичные последствия сегодня, количество жертв могло бы достичь не менее 250 миллионов человек.

«Одновременные многолетние засухи, подобные тем, что были в 1870-х годах, могут повториться снова», — рассказала доцент Университета штата Вашингтон Дипти Сингх.

Эксперт подчеркнула, что современная атмосфера и океаны значительно теплее, чем в 19 веке. Из-за этих постоянных климатических изменений сопутствующие экстремальные погодные явления могут стать еще более сокрушительными для человечества.

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Аномальное развитие и влияние погоды

Старший метеоролог AccuWeather Чад Меррилл объяснил, что обычно Эль-Ниньо начинается осенью, однако в этом году оно развивается гораздо раньше и быстрее ожиданий. По данным экспертов, существует 63 процента вероятности того, что явление станет очень сильным в период с ноября 2026 по январь 2027 года.

«Условия Эль-Ниньо присутствуют, и ожидается, что они усилятся к зиме 2026–2027 годов в Северном полушарии», — подтвердил представитель Национального управления океанических и атмосферных исследований США.

Текущие измерения показывают, что в центральной части Тихого океана температура уже превысила норму на 1,3 градуса по Фаренгейту. В то же время, на востоке Тихого океана вода нагрелась на 3,8 градуса выше среднего показателя, что является типичным признаком формирования мощного катаклизма.

Это явление существенно повлияет на естественное высотное струйное течение, выталкивая его далеко на юг. Такие процессы традиционно приносят более теплую погоду и сильные засухи в северные регионы, вызывая в то же время мощные осадки на южных территориях.

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Сезон ураганов и опасность для населения

Хотя супер-Эль-Ниньо несет много разрушений, метеорологи отмечают, что оно может помочь восточному побережью США избежать катастрофического сезона атлантических ураганов. Агентство AccuWeather прогнозирует уровень ураганов ниже среднего с меньшим количеством названных штормов.

Тем не менее, главный синоптик Пол Пастелок призывает граждан не терять бдительности и оставаться максимально осторожными в 2026 году. Даже при общем ослаблении сезона огромное количество теплой океанской воды сохраняет высокий потенциал для формирования единичных разрушительных циклонов.

«Требуется только один шторм, и тогда бум! Мы не говорим, что Эль-Ниньо полностью ослабит и приглушит сезон в Атлантическом бассейне», — предостерег специалист.

Для примера синоптик напомнил о печально известном урагане Эндрю 5 категории, который сформировался именно во время пожилого Эль-Ниньо в 1992 году. Тогда эта беспощадная стихия внезапно обрушилась на южную Флориду и унесла жизни 65 человек.

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Напомним, исследователи называли Эль-Ниньо в 1877 году "возможно, самой плохой экологической катастрофой, которая когда-либо постигла человечество ". В то же время, современные ученые отмечают: голод в XIX веке был не только следствием засухи, значительную роль сыграли социальные и политические факторы.

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