Эль-Ниньо стал самым сильным за 1000 лет: чем это угрожает планете

Жара / © Pexels

Реклама

Мощность климатического явления Эль-Ниньо за последние десятилетия существенно возросла и сегодня превосходит показатели предыдущей тысячи лет. Исследователи связывают эту тенденцию с глобальным потеплением, что чревато усилением стихийных бедствий по всему миру.

Об этом пишет Daily mail.

Реклама

Что показал анализ кораллов

Команда ученых исследовала образцы от 13 кораллов, чтобы оценить силу предыдущих циклов Эль-Ниньо. Выяснилось, что за последние 40 лет явление стало почти на 40 процентов более мощным, чем за предыдущие 1000 лет.

Реклама

«Мы не видим в прошлом времен, когда Эль-Ниньо было бы таким сильным, как сегодня. Мы показываем, что сила Эль-Ниньо меняется параллельно с повышением глобальной температуры», — добавила ведущий автор исследования, профессор Джулия Коул.

Она отметила, что происходящее в последние десятилетия не является нормальным для последней тысячи лет. Проверив с помощью компьютерных моделей прежние вулканические извержения и солнечную активность, ученые убедились, что только естественные процессы не могли вызвать такие изменения. Это значит, что главная причина — глобальное потепление.

Как работает Эль-Ниньо

Южное колебание Эль-Ниньо — это естественный климатический цикл, который меняется каждые два-семь лет. Он имеет три фазы:

Эль-Ниньо (теплая фаза): пассаты ослабевают или изменяют направление, из-за чего горячая вода накапливается у поверхности западного побережья Южной Америки, повышая среднюю глобальную температуру.

Ла-Нинья (холодная фаза): поверхность океана в центре и востоке тропической части Тихого океана охлаждается, а восточные ветры усиливаются.

Нейтральная фаза: температура поверхности остается близкой к средней.

Последствия для планеты

Поскольку Эль-Ниньо является мощным источником климатических экстремумов, его усиление приводит к серьезным последствиям, включая засуху, наводнения, лесные пожары и продовольственную нехватку. Повреждения инфраструктуры и инфекционные заболевания (например, холера) также входят в список рисков.

Реклама

«Ни одна страна не имеет ресурсов для полной защиты от этих последствий. Это еще одна причина, почему нам нужно отказаться от ископаемого топлива, являющегося коренной проблемой», — отметила профессор Джулия Коул.

Напомним, глобальная температура океана достигла самого высокого среднесуточного уровня за всю историю наблюдений, что является тревожным признаком усиления Супер Эль-Ниньо. Ученые предостерегают, что самые плохие последствия для планеты еще впереди.

Новости партнеров

Новости партнеров