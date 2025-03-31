El País: ЕС готовит жесткий ответ США на новые пошлины – без ограничений

Флаги Европейского союза. / © Reuters

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Европейский Союз готовит решительный ответ на новые тарифы , объявленные администрацией Дональда Трампа 2 апреля, и будет делать это "без красных линий".

Об этом пишет испанское издание El País со ссылкой на источники в евроучреждениях.

Брюссель рассматривает весь имеющийся арсенал, включая антипринудительный инструмент, позволяющий ограничить доступ американских товаров и услуг на европейский рынок, а также запретить участие компаний США в публичных тендерах, финансируемых из бюджета ЕС.

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Торговые связи между ЕС и США остаются одними из самых мощных в мире – только в 2023 году объем двусторонней торговли составил 900 млрд евро, с профицитом для ЕС в 235,5 млрд евро.

Впрочем, в нескольких столицах Евросоюза – в частности, во Франции, Италии и Ирландии – опасаются, что эскалация торговой войны может обернуться серьезными экономическими потерями. Поэтому эти страны призывают Еврокомиссию действовать осмотрительно и внимательно подойти к определению американских товаров, которые могут быть обложены ответными пошлинами.

Несмотря на подготовку к решительным шагам, Брюссель продолжает настаивать на переговорном пути, предлагая снижение пошлин на промышленную продукцию, увеличение импорта отдельных товаров и расширение поставок американского сжиженного газа в Европу.

Напомним, накануне Трамп объявил о введении 25% пошлин для всех автомобилей , импортируемых в США из других стран. Это решение вступит в силу 2 апреля.