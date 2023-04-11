Электронные повестки и запрет выезда за границу: в России был принят строгий мобилизационный закон

Россиян, по сути, могут мобилизовать даже без их визита в военкомат.
В России придумали новый способ мобилизации. Теперь мужчинам будут присылать электронные повестки и запретят выезд за границу. В то же время представитель Путина Песков успел успокоить россиян, мол, "все идет по плану", а новый закон не связан с общей мобилизацией из-за войны против Украины.
Об этом пишут российские средства массовой пропаганды.
Госдума РФ в рекордное время 11 апреля приняла закон, согласно которому теперь российским мужчинам могут присылать приравнявшие к бумажным электронные повестки. Также в РФ повестки будут получать с помощью писем, которые будут отправлять по почте.
Если мужчина получил такой документ – он должен немедленно на него отреагировать. Таким россиянам запрещают выезд за границу. Если призывник не пришел в военкомат через 20 дней его сочтут уклоняющим и могут запретить управлять автомобилем. Кроме того, мобилизовать потенциальных оккупантов могут "дистанционно", даже без личного присутствия в военкомате.
Спикер Путина Песков цинично заявил, "что все идет по плану" и пока речь не идет о новой волне мобилизации. Ранее этот кремлевский прихвостень также говорил, что "Россия никогда не нападет на Украину", а потом, что "мобилизации в РФ не будет".
Напомним, в России нашли уже 7 захоронений наемников ЧВК "Вагнер". Кладбища продолжают стремительно разрастаться.
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