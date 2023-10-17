Нападение террористов ХАМАС на Израиль: количество жертв среди украинцев выросло

По словам Зеленской, уже известно, что среди жертв террористов ХАМАС – 13 граждан Украины.

Жена президента Елена Зеленская в телефонном разговоре выразила соболезнования коллеге, первой леди Израиля Михаль Герцог, из-за террористического нападения группировки ХАМАС.

Об этом Зеленская написала в Facebook.

"Украинцы понимают боль Израиля после нападения террористов ХАМАС на его гражданских граждан. И поддержка со стороны украинцев – это проявление не просто солидарности, а совместного опыта борьбы за безопасность для своих людей", — отметила Зеленская.

Также читайте Жертвами нападения ХАМАСа на Израиль стали более 100 иностранцев

По ее словам, уже известно, что среди жертв террористов – 13 граждан Украины.

"Среди раненых — мальчик, мама которого погибла во время нападения террористов. Еще одно страшное доказательство того, что границы нынешнего мира проходят не только между странами, но и между человечностью и ненавистью", — подчеркнула Зеленская.

Жена президента Украины Елена Зеленская / Фото: Елена Зеленская/Facebook

По словам первой леди Украина последовательно выступает за мир на Ближнем Востоке для всех народов.

Первая леди Израиля Михаль Герцог

"Террор должен проиграть, а каждая страна, в которой ценят жизнь, должна выстоять. Потому что люди и есть страна", — подчеркнула Зеленская.

Ранее сообщалось о 12 погибших гражданах Украины, еще восемь - считаются пропавшими без вести.

Напомним, 14 октября из Тель-Авива вылетел первый эвакуационный рейс с 207 гражданами Украины.

16 октября из аэропорта Бен Гурион (Тель-Авив, Израиль) вылетел второй эвакуационный рейс со 155 гражданами Украины на борту.

Читайте также: