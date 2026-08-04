Элита Кремля под прицелом: взрыв в ресторане Москвы обнажил катастрофические пробелы в безопасности

Кремль / © Pixabay

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Стремление президента России Владимира Путина сохранить иллюзию мирной жизни в Москве создало критические пробелы в безопасности военной элиты. Смертоносный взрыв в ресторане обнажил уязвимость российских генералов перед асимметричными ударами.

Об этом говорится в статье Fox News со ссылкой на мнение аналитика.

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Эта оценка прозвучала после смертельного взрыва, произошедшего 1 августа в элитном ресторане Москвы, где, по данным СМИ, на частном праздновании находился российский высокопоставленный генерал. Несколько российских СМИ сообщили, что целью атаки мог быть генерал-полковник Александр Чайко, руководивший российскими войсками во время неудачной попытки захвата Киева в 2022 году, а недавно возглавивший Воздушно-космические силы РФ. В то же время, независимого подтверждения этой информации нет.

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Если Чайко действительно был в ресторане, «это могло бы свидетельствовать об убедительном поводе для Украины», заявил доктор Марк Эпископос, научный сотрудник по исследованиям Евразии в Институте Квинси за ответственное государственное управление.

«Однако в России уже длительное время ведутся дискуссии о том, что, несмотря на многочисленные подобные атаки, российская элита и даже военные продолжают пренебрегать лучшими практиками [оперативной безопасности], устраивая подобные вечеринки», — сказал он.

Посольство России в Риме возложило ответственность за атаку на Киев. В заявлении от 2 августа дипломатическое представительство назвало взрыв «доказательством того, что украинская террористическая зараза уже начинает распространяться».

Путин создает видимость стабильности в Москве, которую Украина смогла использовать

«Другой фактор заключается в том, что Путин приложил максимум усилий, чтобы сохранить ощущение „нормальности“ в Москве и Санкт-Петербурге, создавая видимость стабильности, которую Украина смогла использовать», — добавил Епископос.

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«Похоже, что на этом мероприятии был обеспечен достаточно высокий уровень охраны, именно поэтому человека, который нес взрывчатку, по сообщениям, остановили и допросили у входа», — отметил эксперт.

Российские следователи не исключают, что доставившая сверток женщина могла не знать о его содержании, а взрывное устройство, предположительно, активировали дистанционно.

«Способ, которым была совершена эта атака — дистанционно взорванное взрывное устройство, доставленное на место гражданским лицом, также отвечает другим убийствам в глубине российской территории, которые ранее приписывали Украине. Среди них — генерал-лейтенант Игорь Кириллов, генерал-лейтенант Ярослав Москалик, генерал-лейтенант Фаниль Сарваров, прокремлевский блогер Владлен Татарский и другие», — сказал Эпископос.

По состоянию на вторую половину дня 3 августа украинские власти не делали официальных заявлений по взрыву в ресторане, равно как ни одна группировка не заявила о своей причастности к атаке.

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Украина стала пионером нового стиля асимметричной войны

По словам Эпископоса, Украина все чаще применяет асимметричные методы ведения боевых действий, пытаясь компенсировать преимущество России в количестве военных и огневых средств.

«Украина стала пионером нового стиля асимметричной войны, использующего ее сильные стороны и слабости России — относительно проницаемые границы и огромную территорию, которую трудно контролировать, не говоря уже о ее защите. Территория Украины меньше и сравнительно лучше контролируемая, а разведывательная информация, которую она получает от западных партнеров, также играет важную роль», — рассказал эксперт.

Эпископос добавил, что проведение подобных операций сложнее, ведь Россия в целом полагается на свое преимущество в огневой мощи, нанося авиаудары по важным украинским целям, а не осуществляя тайные ликвидации.

Взрыв в ресторане Москвы — что известно

Напомним, в центре Москвы в ресторане Balzi Rossi произошел взрыв, вероятной целью которого мог быть российский генерал-полковник Александр Чайко, праздновавший там 55-летие. На закрытом мероприятии присутствовали другие высокопоставленные офицеры и депутаты.

Чайко находится под санкциями ЕС за прямую ответственность за массовые гражданские убийства в Буче в начале полномасштабной войны. Российские власти назвали событие терактом и начали расследование.

По данным мониторинговых пабликов и СМИ, в результате взрыва в ресторане Balzi Rossi пострадали 25-летняя дочь Чайко и погиб ее 27-летний муж.

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