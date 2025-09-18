- Дата публикации
Элитная недвижимость семьи Умерова в США: фото роскошных вилл впечатляют — расследование ЦПК
Семья Умеровых пользуется восемью элитными объектами недвижимости в Соединенных Штатах.
Семья секретаря СНБО Рустема Умерова, проживающая в Соединенных Штатах, пользуется восемью объектами недвижимости во Флориде и Нью-Йорке, стоимость которых оценивается в миллионы долларов.
Об этом говорится в расследовании Центра противодействия коррупции (ЦПК).
По данным ЦПК, расследование которого базировалось на платных и открытых базах данных, а также на информации из собственных источников, только один из этих объектов задекларирован.
8 объектов недвижимости семьи Умеровых
В частности, выяснилось, что с семьей Умерова связаны следующие объекты недвижимости:
три квартиры, в частности, на Манхэттене (Нью-Йорк) и во Флориде;
пять вилл в престижных районах США, таких как Бока-Ратон.
Расследователи отмечают, что одна из квартир в Бока-Ратоне имеет площадь 137,4 кв. м. Она задекларирована как арендованная женой Умерова с 2019 года. Ее стоимость оценивается в 1 млн долларов, а аренда — 9-10 тыс. долларов в месяц.
Другая квартира в том же ЖК, где, по данным ЦПК, регистрировался сам Умеров, имеет площадь 134,5 кв. м.
Третья квартира, где регистрировался отец секретаря СНБО, стоит около 1,2 млн долларов.
В квартире (площадь 90,2 кв. м) на Манхэттене в Нью-Йорке, согласно расследованию, регистрировались Рустем Умеров и его брат Аслан. Аренда такого жилья стоит около 8 тыс. долларов в месяц, а стоит дом примерно 1,3 млн долларов.
Четыре виллы во Флориде
Виллы в Бока-Ратон
ЦПК также нашел четыре виллы, где регистрировались члены семьи Умеровых (жена, брат, его жена, родители). Стоимость этих объектов колеблется от 691 тыс. долларов до 1,29 млн долларов, а арендная плата составляет от 4,5 тыс. долларов до 10,8 тыс. долларов в месяц.
Что говорит Умеров
Сам Рустем Умеров в ответ на запрос ЦПК подчеркнул, что информация о местонахождении его семьи является чувствительной из соображений безопасности.
Секретарь СНБО отметил, что задекларировал только один арендованный объект, поскольку другая недвижимость принадлежит его брату и родителям, ведущим собственную финансово-хозяйственную деятельность.
В СНБО добавили, что НАПК осуществляло проверки деклараций Умерова и не выявило нарушений. Несмотря на это, ЦПК обратился в НАПК с просьбой провести дополнительную проверку с учетом новых выявленных адресов.
