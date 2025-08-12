Элитное имение Орбана за 30 млн евро сняли с дрона: в Венгрии скандал

Имение Орбана

В Сети появилось видео элитного поместья премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Хатванпуте, снятое с дрона. Политик утверждает, что это только «ферма» его отца.

Об этом сообщает Telex.

В Венгрии разгорелся скандал из-за недвижимости Орбана

Как отмечается, независимый депутат Акош Хадхази провел акцию протеста и экскурсию по дому Хатванпуста, принадлежащей отцу премьер-министра Виктора Орбана. Полиция и сотрудники резиденции сделали все возможное, чтобы обеспечить безопасность, поэтому участники заглядывали внутрь с лестницы.

Но, чтобы было еще проще определить, ведется ли внутри фермерское хозяйство или роскошная жизнь, усадьбу сняли с помощью дрона.

Из новых доказательств следует, что одно из зданий, безусловно, жилое. Хадхази опубликовал фотографии, сделанные в Гатванпусте около четырех лет назад:

под дорожным покрытием парка было установлено тепловолокно, чтобы премьер-министру не пришлось расчищать снег (покрытие оказалось самой дорогой булыжной мостовой);

на двух других фотографиях изображен подземный коридор, соединяющий здания.

«Ну, если это сельскохозяйственный завод, это очень странно…», — написал Хадхази.

Фотографии сделал рабочий, проработавший там короткое время. Вскоре он бросил все это, потому что ему стало очень противно. Он сказал, например, что подземный коридор выложен кирпичом, но снаружи него есть шестидесятисантиметровая железобетонная стена, что также видно на спутниковом снимке.

К сожалению, сейчас доступно очень мало фотографий интерьера. HVG опубликовало фотографию, сделанную при строительстве библиотеки с галереей и кессонным потолком.

«У рабочих забирают телефоны у входа и угрожают. Я видел фотографии, сделанные внутри зданий (они были шокирующими), но их автор не решился поделиться ими с вами… В любом случае, исходя из них, я на 100% уверен, что фотография коридора на самом деле была сделана именно там (а дорогу можно идентифицировать по бордюру, ее голосу и изгибу).

