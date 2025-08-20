"Элитные" российские солдаты и офицеры стреляли друг в друга ради денег

Русские солдаты / © Associated Press

Солдаты и офицеры российской «элитной» 83-й десантно-штурмовой бригады во время войны в Украине намеренно наносили себе огнестрельные ранения, которые затем оформляли как «боевые». В таких махинациях разоблачены 35 человек, среди которых полковник Артем Городилов и его подчиненный, подполковник Константин Фролов по прозвищу «Палач».

Об этом сообщает российское издание «Коммерсант».

Самострелы давали право российским «героям» получить компенсацию в размере до 3 млн рублей, отпуск и льготное лечение.

Общая сумма выплат, которые они получили, превысила 200 млн рублей.

Кроме того, «боевые» ранения становились поводом для представления к государственным наградам — преимущественно «ордена Мужества» и медали «За отвагу».

Высокопоставленные российские офицеры признали вину и заключили досудебные соглашения. Сейчас они знакомятся с материалами дела, насчитывающими около сотни томов.

Подполковник Фролов официально считался раненым четыре раза, однако экспертизы установили, что его травмы не имели отношения к боевым действиям. В конце концов он сам признался, что в него стреляли свои по его просьбе, целясь так, чтобы не задеть жизненно важные органы.

Фролов часто фигурировал в сюжетах пропагандистских СМИ, где его представляли как «героя» войны. В публикациях утверждалось, что он удочерил девочку, спасенную из-под обстрела, и возглавлял самую результативную группу снайперов.

Теперь все его «подвиги» считаются ложью, равно как и история «спасения» группы операторов БПЛА, которых якобы вывел из-под огня полковник Городилов.

Процесс над махинаторами будет происходить в так называемом «Луганском гарнизонном военном суде», поскольку именно на Луганщине отличились своими действиями эти российские «герои».

Напомним, ранее стало известно, что командир российского 95-го стрелкового полка 5-й мотострелковой бригады похитил и убил своего командира батальона с позывным «Седой».