Элитный гольф-клуб Трампа в Шотландии подвергся нападению вандалов: фото

Члены организации Palestine Action совершили акты вандализма на территории гольф-курорта Тернберри в Шотландии, владельцем которого является президент США Дональд Трамп.

Об этом пишет BBC.

Пропалестинские активисты опубликовали в социальных сетях "фотоотчет" своих действий. На одном снимке видно двухэтажное здание, заляпанное красной краской. На другой – забор с непристойными надписями в адрес Трампа той же красной краской.

Кроме того, на одном из полей для гольфа была сделана большая надпись "Газа не продается", которую, вероятно, сняли на видео с помощью дрона. Полиция Шотландии подтвердила, что расследует факт вандализма в гольф-клубе.

Издание напомнило, что Трамп вызвал широкую международную критику в свой адрес после того, как предложил аннексировать Газу, выселить оттуда всех палестинцев и превратить этот район в элитный курорт. При этом он предложил депортировать палестинцев в соседние арабские государства, не поинтересовавшись, что об этом думают ни сами палестинцы, ни их арабские соседи.

На поле для гольфа активисты написали: "Газа не продается" / Фото: скриншот с видео

Гольф-клуб Тернберри по праву считается одним из пяти лучших в мире. Здесь четыре раза проводился Открытый чемпионат мира по гольфу. Однако с тех пор, как Трамп купил клуб в 2014 году у дубайской компании и провел его масштабную реконструкцию, Тернберри больше не включали в график открытых турниров.

Организация Palestine Action описывает себя как "сеть прямого действия, направленную на ликвидацию британского соучастия в израильском апартеиде".

Забор на въезде в гольф-клуб Трампа расписали непристойными надписями

"Palestine Action отвергает отношение Дональда Трампа к Газе, как будто это его собственность, которой он может распоряжаться по своему усмотрению. Чтобы прояснить это, мы показали ему, что его личная собственность не защищена от актов сопротивления. Мы продолжим принимать меры против американо-израильского колониализма на палестинской родине", – говорится в заявлении активистов.

Представитель гольф-клуба назвал действия активистов "ребячеством".

"Это был ребяческий, преступный поступок, но невероятная команда Trump Turnberry сделает все возможное, чтобы это не повлияло на бизнес. Тернберри — национальное достояние, и он продолжит оставаться эталоном роскоши и совершенства в мире гольфа", – сказал он.

Напомним, Президент США Дональд Трамп предложил переселить более 1 миллиона палестинцев из Сектора Газы в соседние арабские страны, где они могли бы “для разнообразия пожить в мире”. По плану Трампа, Иордания и Египет могли бы разместить переселенцев на своей территории.

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