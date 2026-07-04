Вероятный преемник Путина Алексей Дюмин

Реклама

В близком окружении главы Кремля Владимира Путина продолжаются все более частые дискуссии по поводу его потенциального преемника. Им может стать Алексей Дюмин, ныне занимающий должность помощника президента РФ и секретаря Государственного совета Российской Федерации. С 2016 по 2024 год руководил Тульской областью.

Об этом рассказала эксперт по российским делам Анна Лабушевская в одном из интервью, пишет Wiadomosci.

По ее информации, существует неофициальный список лиц среди российской элиты, которые могут претендовать на пост президента в будущем. Однако Путин не намерен в ближайшее время отказываться от власти.

Реклама

Она считает, что Дюмин может рассчитывать на сильную поддержку фракции «силовиков», для которых его приход к власти напрямую усилит их влияние. В то же время, некоторые фигуры среди элиты диктатора больше всего хотят видеть у власти членов собственной семьи Путина после его ухода от власти.

Эксперт объяснила, что официального заявления относительно нового наставника не стоит ожидать при жизни Путина, чтобы сохранить единство нынешней системы. Такой шаг, по ее мнению, был бы «крайне нелогичен» и опасен для режима.

«Если бы сам Путин назвал кого-то или даже намекнул на кого-то, кто мог бы его заменить, весь баланс сил сразу изменился бы. Все бы сделали ставку на то, чтобы быть ближе к этому человеку», — сказала Лабушевская.

Но вне зависимости от того, кто придет к власти после Путина, коррупция и диктаторский режим в России будут существовать.

Реклама

Приоритетом бизнес-элиты является зарабатывание денег, и это не изменится. Приоритетом политической элиты является удержание у власти и получение «коррупционной ренты». И, независимо от того, кто придет после Путина, эти главные приоритеты не изменятся», — подчеркнула она.

Напомним, в издании Forbes предусмотрено год убийства Путина и гражданскую войну в РФ.

Новости партнеров