Элизабет Трасс: биография нового премьер-министра Великой Британии

6 сентября 2022 года 47-летняя Мэри Элизабет "Лиз" Трасс стала новым премьер-министром Великой Британии. Политик не раз отмечала, что полностью поддерживает Украину и считает, что российские войска нужно вытеснить с незаконно оккупированных территорий, в том числе и Крымского полуострова. Что нам известно о Лиз Трассе?

Краткая биография

6 сентября 2022 года Лиз Трасс стала новым премьер-министром Великой Британии. / Фото: Associated Press

Родилась будущий политик и премьер-министр Великой Британии в Оксфорде 26 июля 1975 года. Поступила в Оксфордский университет, где изучала экономику, политику и философию. Сначала возглавляла ветвь Либерально-демократической партии, однако в 1996 году присоединилась к консерваторам.

В январе 2008 года после поражения на первых двух выборах Элизабет заняла должность штатного заместителя директора отдела реформ. Здесь она выступала за введение более строгих академических стандартов в школах, уделяла внимание борьбе с организованной преступностью. Лиз Трасс является автором нескольких книг: "Fit for Purpose", "The Value of Mathematics", "Back To Black", "A New Level".

4 сентября 2012 года Элизабет Трасс стала парламентским заместителем государственного секретаря в Министерстве образования. На должности она отвечала за уход за детьми, раннее обучение, реформу и квалификацию учебных программ, посещение и поведение в школах и т.д. 2014 Трасс назначили государственной секретаршей по вопросам окружающей среды, продовольствия и сельского хозяйства. А в июле 2016 вступила в должность государственного секретаря юстиции и стала лорд-канцлером в первом правительстве Терезы Мэй.

С 2017 по 2019 год Трасс получила должность главного секретаря казны. А позже еще год работала секретарем по международной торговле. С 2021 года до своего назначения новым премьер-министром Лиз Трасс была министром иностранных дел.

Лиз Трасс: семья и дети

Лиз Трасс с мужем / Фото: Instagram

В 2000 году Элизабет Трасс вышла замуж за Хью О'Лири. Он работал бухгалтером. У пары есть две дочери. И хотя с середины 2004 до 2005 года у Трасса был внебрачный роман с женатым депутатом Марком Филдом, ее брак пережил трудные времена.

Отношение Лиз Трасс к Украине

Лиз Трасс неоднократно показывала свою поддержку Украине / Фото: Instagram

Еще до назначения на должность премьер-министра Лиз Трасс заявила: "Как премьер-министр я буду самым большим другом Украины, идя по пути Бориса Джонсона, и обязуюсь гарантировать, что Путин терпит неудачу и стратегическое поражение в Украине, а Россия будет скована в будущем”.

Также она поддержала британцев, которые присоединились к Иностранному легиону в войне против российских оккупантов.

Лиз Трасс отмечала, что нужно усилить оборонную помощь Украины и контролировала введение санкций против приближенных к президенту РФ Владимиру Путину.

