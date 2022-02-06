Елизавета II хочет, чтобы супруге принца Чарльза Камилле дали титул королевы

По убеждению Елизаветы II, герцогиня Корнуолска должна получить титул королевы, когда принц Чарльз взойдет на престол.

Королева Великобритании Елизавета II призывает предоставить жене наследника престола принца Уэльского Чарльза герцогине Корнуолской Камилле титул королевы-консорта.

Соответствующее заявление монархиня сделала в субботу, 5 февраля, по случаю 70-летия своего правления.

"Когда позже мой сын Чарльз станет королем, я знаю, что вы окажете ему и его жене Камилле такую же поддержку, как и мне, — подчеркнула она. — Я искренне желаю, чтобы когда это время придет, Камилла была известна как королева-консорт, поскольку она продолжает свою верную службу".

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Как пишет BBC со ссылкой на представителя резиденции Кларенс-хаус, принц Уэльский и герцогиня Корнуольская были "тронуты и польщены" соответствующим заявлением.

Поддержка британской королевы означает, что любое препятствие для того, чтобы Камилла стала королевой, маловероятно, так что после перехода власти герцогиня Корнуолская получит титул королевы и сможет выполнять полноценную королевскую роль рядом с Чарльзом.

Чарльз и Камилла поженились в 2005 году. Ранее принц Уэльский был женат на принцессе Диане, но супруги развелись в 1996 году, за год до того, как она погибла в автокатастрофе в Париже.

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