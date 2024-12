Елка упала во время праздничного открытия: погиб 19-летний полицейский (фото)

В Колумбии полицейский погиб после того, как елка упала во время праздничного включения огней.

Об этом сообщает Need To Know.

Кевин Андрес Навас работал на рождественском мероприятии. Правоохранителя доставили в больницу в критическом состоянии после того, как его раздавило. 19-летний мужчина, к сожалению, не выжил в аварии из-за тяжести полученных травм.

Десятки людей сбежались и собрались вместе, чтобы помочь поднять дерево с земли. Переместить металлическую конструкцию высотой 30 метров оказалось очень сложно из-за ее размеров.

Кевин Навас / Фото: Jam Press

На мероприятии по случаю включения рождественских огней раздавались крики и возгласы, повлекшие ужас у людей, присутствовавших на празднике. На мгновение украшение было приподнято, и под ним не было видно ничего, кроме тьмы.

Семьи посетили событие, состоявшееся в среду, 11 декабря, в парке Боливара, расположенном в муниципалитете Жирардо, Кундинамарка. Кевин был единственным человеком, на которого упало дерево. По словам свидетелей, верхняя часть дерева сломалась, что привело к его падению.

В Колумбии елка упала во время открытия / Фото: Jam Press

Другие люди, находившиеся в парке Боливара во время аварии, утверждают, что слышали хруст. Люди быстро побежали, чтобы увернуться от елки, прежде чем она упала на землю.

Мэрия объявила о начале расследования, чтобы выяснить, кто был ответственен за то, что металлическая конструкция не была закреплена.

