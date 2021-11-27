Елки, глинтвейн, пряники, жареные каштаны и сувениры: в Европе начинается рождественский сезон

На центральных площадях городов – украшенные елки и во всю торгуют рождественские ярмарки.

Рождественский сезон – начинается в Европе, хотя и не везде все одинаково.

Об этом 27 ноября говорится в сюжете ТСН.19.30.

Одна из старейших и крупнейших европейских ярмарок открылась во французском Страсбурге, который еще называют столицей Рождества. Пускают только с "ковид"-сертификатом и маской. Однако здесь есть все, что душе угодно: ароматный глинтвейн, пряники, жареные каштаны и сувениры. Празднично мигает елка, а близлежащие улицы и магазины – в километрах гирлянд. Все работает и в Испании. На центральных площадях городов – украшенные елки и во всю торгуют рождественские ярмарки. "Ковид"-паспортов не требуют, погода теплая, поэтому гуляют тысячи людей. Между тем, во многих немецких городах – в частности, Нюрнберге, Потсдаме и Дрездене – рождественские ярмарки отменили: борются с "ковидом". Закрыты они в Чехии, а также в Словакии и Австрии, которые ушли на полный локдаун.

Новости мира: в европейских городах начинается рождественский сезон, но не везде одинаково

Напомним:

Тематика новогоднего праздника в Киеве – рождение Иисуса. На Софийской площади будет установлена елка, вертепы и панно с 38 героями святого семейства. Однако сцены и концерта на площади не будет.