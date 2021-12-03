Елочный скандал: в Лондоне возмущаются видом подаренного Норвегией новогоднего дерева

Традиции дарить британцам елку уже 74 года, таким образом норвежцы благодарят за помощь во время Второй мировой войны.

Елочный скандал в Британии — лондонцы снова сетуют на подаренную Норвегией новогоднюю елку.

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Об этом рассказали в эфире ТСН.Ранок 3 декабря.

Отмечается, что праздничное дерево установили на Трафальгарской площади — всего в километре от Букингемского дворца. В соцсетях и в интервью рядовые лондонцы возмущаются видом елки — считают ее ветки коротковатыми, а само дерево называют худым и некрасивым.

Также норвежскую елку лондонцы критиковали и два года назад. Тогда за это дерево заступился посол Норвегии, который заметил — именно так выглядит 90-летняя елка в дикой природе.

Нынешнее дерево уже сегодня украсят рождественскими огоньками, и это будет одна из праздничных локаций британской столицы.

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