Елочный скандал: в Лондоне возмущаются видом подаренного Норвегией новогоднего дерева

Традиции дарить британцам елку уже 74 года, таким образом норвежцы благодарят за помощь во время Второй мировой войны.
Елочный скандал в Британии — лондонцы снова сетуют на подаренную Норвегией новогоднюю елку.
Об этом рассказали в эфире ТСН.Ранок 3 декабря.
Отмечается, что праздничное дерево установили на Трафальгарской площади — всего в километре от Букингемского дворца. В соцсетях и в интервью рядовые лондонцы возмущаются видом елки — считают ее ветки коротковатыми, а само дерево называют худым и некрасивым.
Также норвежскую елку лондонцы критиковали и два года назад. Тогда за это дерево заступился посол Норвегии, который заметил — именно так выглядит 90-летняя елка в дикой природе.
Нынешнее дерево уже сегодня украсят рождественскими огоньками, и это будет одна из праздничных локаций британской столицы.
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