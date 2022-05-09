"Эмоции украинок – понятны": в Польше прокомментировали нападение на российского посла в Варшаве

"Эмоции украинок – понятны": в Польше прокомментировали нападение на российского посла в Варшаве

В Министерстве внутренних дел прокомментировали нападение на посла РФ, которого во время возложения цветов к памятнику советским воинам в Варшаве облили красной краской и забросали трусами.

В МВД отметили, что эмоции украинок, бежавших в Польшу из-за войны, развязанной Россией и поддерживаемой россиянами, понятны. Однако добавили, что акция протеста в столице Польши против военных преступлений российскими оккупантами была законной.

Об этом сообщил министр внутренних дел Польши Мариуш Каминский в Твиттере.

"Сбор противников российской агрессии против Украины, где ежедневно совершаются преступления геноцида, был законным. Эмоции украинок, участвующих в демонстрации, мужья которых мужественно воюют на защите родной земли, понятны. Польские власти не рекомендовали послу России возлагать цветы 9 мая в Варшаве", – написал он.

После инцидента польская полиция разрешила российскому послу безопасно покинуть место происшествия.

Тем временем глава МИД Польши Збигнев Рау заявил, что обливание посла РФ в Польше искусственной кровью 9 мая является "инцидентом, который непременно вызывает сожаление" и что это событие не должно было произойти.

"Событие, которое произошло сегодня во время возложения послом Российской Федерации венков к могилам погибших советских воинов – это инцидент, которого не должно было произойти, инцидент, из-за которого непременно досадно. Дипломаты пользуются особой защитой, независимо от политики, проводимой правительствами, которые они представляют", — сказал Рау.

Напомним, 9 мая в Польше российского посла облили красной краской, когда тот шел класть цветы к памятнику советским воинам в Варшаве. Во время этого люди выкрикивали слова "фашисты" и "Путин х**ло".

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