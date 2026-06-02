"Ему нравятся результаты": врач раскрыл истинную причину частых медосмотров Трампа

Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

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Состояние здоровья 79-летнего американского президента Дональда Трампа продолжает оставаться одной из самых обсуждаемых тем в обществе, особенно на фоне его регулярных визитов в больницы.

О настоящей причине регулярных медицинских обследований главы Белого дома рассказал врач Мехмет Оз во время прессбрифинга в Белом доме во вторник, 2 июня.

Мехмет Оз — известный американский врач, бывший телеведущий популярного «Шоу доктора Оза» и близкий политический союзник Дональда Трампа. На брифинг его пригласили в качестве лояльного медицинского эксперта и доверенного лица администрации Трампа для публичного подтверждения отличного самочувствия президента.

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Почему Трамп часто посещает врачей

В ответ на вопрос репортера о том, зачем президент США так настойчиво и постоянно проходит медицинские осмотры, если у него столь идеальная физическая форма, доктор Мехмет Оз дал довольно неожиданный и лаконичный ответ. По его словам, Дональд Трамп просто получает большое удовольствие от процесса и официального подтверждения собственного крепкого здоровья.

«Я думаю, ему нравятся результаты – он справляется действительно хорошо», – с улыбкой отметил Оз.

Это короткое заявление прозвучало на фоне повышенного внимания медиа к здоровью руководителя Белого дома. Частые поездки президента в медицинские центры неоднократно вызывали волну обсуждений в печати относительно возможных скрытых недугов. Однако поклонники Трампа и его команда продолжают настаивать на том, что это лишь проявление ответственности и заботы о своем состоянии.

Доктор Оз, являющийся политическим союзником Дональда Трампа, в очередной раз подчеркнул, что беспокоиться абсолютно не стоит. По его убеждению, регулярные комплексные обследования являются свидетельством прекрасной формы политика, а не сигналом о проблемах. В конце концов, публичная демонстрация неистощимой энергии и крепкого здоровья всегда являлась ключевой частью имиджа Трампа.

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Во вторник, 26 мая, Дональд Трамп официально выписался из Национального военно-медицинского центра имени Уолтера Рида, где успешно завершил плановый шестимесячный обзор. В своей социальной сети Truth Social 79-летний политик эмоционально поблагодарил врачей за работу и поспешил успокоить общественность, отметив, что вся проверка прошла совершенно безупречно.

Со своей стороны администрация президента отметила, что этот визит (уже четвертый за его второй срок) был исключительно рутинным мероприятием, включавшим ежегодную стоматологическую и общую медицинскую оценку в рамках стандартного протокола. Сам Трамп продолжает отвергать любые упреки в своем почтенном возрасте, уверяя журналистов, что чувствует себя так же замечательно, как и полвека назад.

Тем временем администрация Белого дома обнародовала детали медицинского отчета от официального врача Шона Барбабеллы. В служебной записке медик констатировал, что президент остается в отличном состоянии здоровья, демонстрирует сильные сердечно-сосудистые, легочные и неврологические показатели, следовательно, он полностью пригоден для выполнения всех обязанностей главы государства.

Отдельное внимание в документе уделили визуальным изменениям и слухам: врач объяснил наличие синяков на руках частыми официальными рукопожатиями и профилактическим приемом аспирина, назвав их «доброкачественными». Кроме того, медики зафиксировали у Трампа незначительные отеки нижних конечностей, состояние которых значительно улучшилось, и отметили потерю около девяти килограммов веса по сравнению с 2020 годом благодаря активному образу жизни.

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