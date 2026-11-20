Дональд Трамп / © Associated Press

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Президент США Дональд Трамп неожиданно выразил сочувствие российскому диктатору Владимиру Путину в связи с трудностями, с которыми тот столкнулся в ходе полномасштабной войны против Украины. Американский лидер отметил, что война, которую Россия, по-видимому, рассчитывала завершить за несколько дней, длится уже почти пять лет и унесла жизни большого числа людей.

Об этом Трамп заявил в пятницу, 20 ноября, на пресс-конференции по итогам своего визита в Китай, которую транслировал YouTube-канал Белого дома.

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«Ему [президенту РФ Владимиру Путину] сейчас очень тяжело, потому что он ведет войну, которая должна была длиться несколько дней, а длится уже почти пять лет. Сколько людей погибло», — сказал президент США, упустив из виду тот факт, что именно президент РФ развязал эту войну.

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В то же время Трамп подчеркнул, что поддерживает хорошие личные отношения с главой Кремля. Он также отверг намерения распространять слухи об их отношениях, которые, по его словам, раздували демократы во время предвыборной кампании.

«Я считаю, что у меня с ним, с Путиным, очень хорошие отношения», — заявил американский президент, добавив, что глава РФ руководит государством, занимающим второе место в мире по ядерной мощности.

Трамп выразил надежду, что война вскоре закончится.

Он также упомянул о своих «невероятных отношениях» с председателем КНР Си Цзиньпином, заявив, что благодаря этим контактам Соединённые Штаты находятся в безопасности.

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Напомним, ранее президент США Дональд Трамп во время телефонного разговора с европейскими лидерами и президентом Украины Владимиром Зеленским заявил, что Владимир Путин якобы устал от войны и хочет договориться о мире. В то же время сам российский диктатор после встречи с Трампом и лидером Китая Си Цзиньпином публично отверг возможность ограниченного перемирия и пригрозил Украине новым ответом.

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