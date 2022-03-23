Энергетическая компания Германии EnBW не будет заключать новые контракты с Россией, пока действует путинский режим

Энергетическая компания Германии EnBW не будет заключать новые контракты с Россией, пока действует путинский режим

EnBW получила 3,6 млн. тонн или 86% своих поставок каменного угля из РФ.

Третья самая дорогая энергетическая компания Германии EnBW не будет заключать новые контракты с Россией, пока действует путинский режим, сообщил исполнительный директор компании Фрэнк Мастио.

"При этой власти не будет никаких новых контрактов на поставку в Россию", – заявил он.

EnBW является третьей крупнейшей энергетической компанией Германии по рыночной стоимости. Компания активизировала усилия по сокращению поставок российского угля и газа, но заявила, что не может сразу компенсировать внезапную остановку импорта и вступает в переговоры с конкурентами RWE и E. ON.

"Как вы знаете, полная замена закупок в краткосрочной перспективе в случае теоретической потери российского газа для нас невыполнима, как и для большинства участников рынка", – сказал Мастио.

По его словам, Германия будет продолжать полагаться на импорт газа еще некоторое время, и он приветствует попытки правительства в поисках сжиженного природного газа из Катара.

EnBW получила 3,6 млн. тонн или 86% своих поставок каменного угля из России, сообщил Мастио. Однако добавил, что компания начала диверсифицировать закупки в конце 2021 года, а сложившихся запасов хватит до конца года.

Что касается газового подразделения группы, VNG, то в прошлом году она закупила 20% российских мощностей по всего закупленным 495 ТВт-ч. Объемы российского импорта снизятся с 2023 года, добавили там. В частности, один из двух российских контрактов теряет силу в конце 2022 года, а другой – в 2030 году.

Напомним, у страны-агрессора России возникли проблемы с наступлением в Украине, которое началось 24 февраля.

Об этом во время выступления в Бундестаге сказал канцлер Германии Олаф Шольц.