Энергетический кризис в Приднестровье: сепаратисты заявили, что запасов газа оказалось больше

При минимальных поставках газа хватит еще на 24 дня.

В так называемом "правительстве" Приднестровья, поддерживаемого Россией сепаратистского региона Молдовы, заявили, что запасов российского газа оказалось больше, чем объявляли ранее.

Заявление "министра" экономического развития Сергей Оболоника цитирует местный канал "ТСВ".

По его словам, при минимальном потреблении газа хватит еще на 24 дня. При этом ежедневное потребление в условиях экономии составит 270 тысяч кубометров.

Ранее молдавские сепаратисты заявляли, что на юге Приднестровья хватит газа только до 20 января, а в северных районах — до 10 января.

Расположенная в Приднестровье Молдавская ГРЭС, ранее работавшая на бесплатном российском газе, начала сжигать запасы угля, которых хватит только до конца января.

Напомним, 1 января прекратился транзит российского газа по территории Украины. Из-за отсутствия газа в Приднестровье прекратили подачу тепла и горячей воды для населения, бюджетных учреждений и организаций. Молдавские власти заявили, что Кишинев предлагал Тирасполю покупать для региона европейский газ за свой счет, однако там отказались от этого.

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