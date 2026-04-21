Энергетический шантаж: Москва угрожает прекратить экспорт нефти в ЕС

Россия угрожает Европе заблокировать транзит нефти / © Associated Press

С начала мая Россия готовится полностью перекрыть экспорт казахстанской нефти в Германию, до сих пор осуществлявшийся северной ветвью нефтепровода «Дружба» . Этот шаг может существенно усугубить топливную нестабильность в Европе на фоне конфликта на Ближнем Востоке и последствий войны в Украине.

О неожиданных планах Москвы по остановке ключевого энергетического транзита сообщает Reuters со ссылкой на три собственных источника в отрасли.

Угроза для немецкого рынка горючего

Казахстанская нефть играет очень важную роль в обеспечении Германии. В течение прошлого года объемы поставок по этому маршруту выросли на 44%, достигнув более двух миллионов тонн. Полная блокировка транзита лишит стратегический нефтеперерабатывающий завод PCK в городе Шведт около 17% необходимого годового сырья.

Стоит отметить, что именно это предприятие критически важно для транспортной инфраструктуры страны, поскольку произведенным там горючим заправляют девять из десяти автомобилей в регионе Берлина и Бранденбурга.

Реакция Кремля и запасной план Польши

Энергетические ведомства России, Германии и Казахстана пока воздерживаются от официальных комментариев по поводу ситуации. В то же время представитель Кремля Дмитрий Песков во время пресс-конференции заявил, что ему ничего не известно о решении остановить экспорт, однако пообещал тщательно проверить эту информацию.

Между тем, в соседней Польше уже готовятся к возможному сценарию с прекращением поставок по российской территории. Представитель польского трубопроводного оператора PERN подчеркнул, что их компания готова при необходимости транспортировать нефть для нероссийских акционеров немецкого завода в Шведте альтернативным путем через морской порт в Гданьске.

Напомним, между тем цены на нефть и газ резко выросли после обострения конфликта между США и Ираном. Закрытие Ормузского пролива уже влияет на глобальные рынки и может усилить инфляцию.