Энергетический шок и угроза голода из-за войны в Иране: что показал прогноз Всемирного банка

В этом году цены на сырье скачут свыше 2022 года / © AFP

Реклама

Во вторник, 28 апреля, Всемирный банк спрогнозировал рост глобальных цен на сырье до рекордного уровня с 2022 года из-за войны в Иране. Фактическое перекрытие Ормузского пролива критически нарушило поставки нефти и металлов, что, по оценкам аналитиков, приведет к скачку общего товарного индекса на 16 процентов уже в этом году.

О масштабных угрозах для мировой экономики пишет Bloomberg со ссылкой на свежий отчет Всемирного банка о перспективах товарных рынков.

Энергетический шок и нарушение логистики

В документе отмечается, что от начала конфликта в конце февраля цены на энергоносители и удобрения взлетели до многолетних максимумов. Поскольку до войны через Ормузский пролив проходила почти треть мировой морской торговли сырой нефтью, ее блокирование повлекло за собой исторический шок для международных рынков. По базовому сценарию, даже если самые острые перебои со снабжением завершатся в мае, энергетический индекс в этом году все равно вырастет примерно на 24%.

Реклама

В то же время эксперты пересмотрели свои предварительные оценки стоимости энергоносителей в сторону ухудшения. Ожидается, что средняя цена нефти марки Brent в текущем году составит 86 долларов за баррель, хотя еще в январе этот показатель прогнозировался на уровне 60 долларов.

Угроза глобального голода

Аналитики также фиксируют резкое удорожание природного газа и удобрений, стоимость которых может подняться на 31%, что ставит под прямой удар доходы фермеров и объемы будущих урожаев. Закрытие ключевых торговых маршрутов уже отрезало пути поставок для многих стран, зависимых от импорта продовольствия, а рост стоимости фрахта и горючего дополнительно разгоняет цены на товары первой необходимости. В организации предупреждают, что в случае закрепления цен на нефть выше 100 долларов за баррель еще 45 миллионов человек в мире могут оказаться в состоянии острого продовольственного кризиса.

Главный экономист Всемирного банка Индермит Гилл объяснил, что война бьет по мировой экономике накопительными волнами: сначала из-за дорогостоящих энергоносителей, потом из-за роста цен на еду, и, в конце концов, из-за общей инфляции.

«Самые бедные люди, которые тратят наибольшую долю своего дохода на еду и топливо, пострадают больше всего. Все это напоминание о суровой истине: война — это развитие в обратном направлении», — подытожил эксперт.

Реклама

Напомним, по словам экспертов, война в Иране лишила мир 11 млн баррелей нефти в день, а Международное энергетическое агентство описывает этот кризис как хуже двух нефтяных шоков 1970-х годов и российско-украинской войны за газ вместе взятые.

Новости партнеров