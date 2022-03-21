Энергоснабжение без Путина: Германия подписала долгосрочное соглашение с Катаром

Уже в следующем году ФРГ сможет обходиться без российского газа.

В воскресенье, 20 марта, министр экономики Германии Роберт Хабек во время визита в Катар подписал долгосрочное соглашение о сотрудничестве в области энергоснабжения. По его словам, это позволит обходиться без российского газа.

Об этом сообщает издание Spiegel.

После встречи с эмиром Катара Тамимом бин Хамадом аль-Тани немецкий министр объявил журналистам, что нашел во время этого визита даже больше поддержки, чем ожидалось.

"Несмотря на то, что в этом году нам все еще понадобится российский газ, в будущем этого не будет. И это только начало”, – заверил он.

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Двустороннее соглашение охватывает не только поставки сжиженного природного газа (СПГ) из Катара, являющегося одним из крупнейших его экспортеров в мире, но и развитие проектов в сфере возобновляемой энергетики и повышения энергоэффективности.

Немецкий министр продолжает свою поездку в страны Персидского залива визитом в Объединенные Арабские Эмираты, где также проведет переговоры в рамках усилий по ликвидации зависимости от импорта газа из России. До сих пор на страну-агрессорку, развязавшую войну в Украине, в Германии приходилось 55% закупок ископаемого топлива.

Напомним, правительство Германии через государственный банк KfW, нидерландский оператор Gasunie и немецкая RWE подписали меморандум о взаимопонимании по поводу строительства терминала по приему СПГ в городе Брунсбюттель.

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