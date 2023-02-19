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Энтони Блинкен встретился с главой китайского МИД Ван И: о чем говорили

Автор
Игорь БережанскийИгорь Бережанский
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Энтони Блинкен встретился с главой китайского МИД Ван И: о чем говорили

Фото: Associated Press

Американский чиновник предостерег Китай от оказания поддержки РФ.

Государственный секретарь США Энтони Блинкен встретился с министром иностранных дел Китая Ван И. Обговаривали инцидент с китайским аэростатом, который нарушил воздушное пространство США, а также возможное предоставление помощи Китая для России.

Об этом сообщил американский госсекретарь на своей странице в Twitter.

"Только что встретился с главным дипломатом КНР Ван И. Я осудил вторжение воздушного шара наблюдения КНР и подчеркнул, что это никогда не должно повториться. Я предостерег Китай от предоставления материальной поддержки России. Я также отметил важность поддерживать открытый диалог", — заявил Блинкен.

Журналистка CNN Наташа Бертран на своей странице в Twitter рассказала, что Вашингтон начал замечать признаки того, что Пекин приближается к оказанию военной помощи для РФ. Официальные лица США были обеспокоены этим, отметила она.

В прошлом месяце американское издание сообщало о беспокойстве США тем, что китайские компании продавали россиянам военную экипировку. Однако сейчас есть признаки того, что китайцы могут начать помогать РФ с оружием. Этот вопрос Блинкен поднимал во время встречи с китайским коллегой, которая состоялась на полях Мюнхенской конференции безопасности, отметила Бертран со ссылкой на официальных лиц.

Напомним, в начале следующей недели запланирован визит президента США Джо Байдена в Польшу. Блинкен анонсировал важное заявление американского лидера.

Также мы сообщали, что Байден планирует поговорить с президентом Китая Си Цзиньпином. Разговор может состояться на фоне недавнего сбития трех неизвестных объектов в воздушном пространстве Северной Америки.

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Дата публикации
Просмотры
42
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