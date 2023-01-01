Эпические фейерверки в России: обстрел балконов в Новосибирске и сгоревшая пальма в Сочи (видео)

Запуски новогодних салютов в российских городах заканчивались совсем непразднично, в соцсетях публикуют видео неудач.

В ночь на 1 января во время встречи Нового года россияне запускали новогодние фейерверки, но не всегда салюты вызывали радость. В конце концов, судя по падению на территории РФ ракет, обстреливающих Украину, в таких неудачах нет ничего удивительного.

В соцсетях публикуют видео самых неудачных запусков этой новогодней ночью в России.

В частности, в Новосибирске мужчина с ребенком криво установил пиротехнику, в результате фейерверки улетел прямо в балконы на шестом и десятом этажах соседней многоэтажки. После неудачного запуска мужчина скрылся. А на одном из балконов возник пожар.

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На другом видео, снятом в Анапе, видно, как местные жители примотали праздничный фейерверк к дереву. Но произошел "эпик фейл": салютные ракеты срикошетили в фонарь и снова ударились в асфальт возле места запуска. Обошлось без травмпункта.

"Пальму первенства" среди неудачных салютов, по мнению пользователей соцсетей, получила пальма, в которую прилетел фейерверк, в городе Сочи. От попадания фейерверка дерево вспыхнуло.

Напомним, в центре Москвы, в воскресенье, 1 января, вспыхнул трехэтажный ресторан "Тарас Бульба". Огонь быстро распространился, началось обрушение конструкций.

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