Эпидемиологи назвали маски, которые наилучше и наихудше защищают от коронавируса

Эпидемиологи назвали маски, которые наилучше и наихудше защищают от коронавируса

Маска должна закрывать нос и рот.

Маска, хорошо прилегающая к лицу и сделанная из плотной ткани, имеет наилучшую защиту от заражения коронавирусом. Также крайне эффективны респираторы вроде N95.

Об этом сообщает "Голос Америки" со ссылкой на эпидемиологов США.

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Как отмечается, маска должна плотно прилегать к лицу, без пробелов вдоль краев или вокруг носа. Средство индивидуальной защиты также должно быть достаточно удобным.

"Маска или респиратор будут менее эффективными, если они плохо прилегают, или если их неправильно носить или часто снимать", — сказано в сообщении.

В частности, маски из плотной ткани, сложенной в несколько слоев, оказывают большую защиту. Лучшую защиту способны предоставить хирургические маски и KN95.

Наивысший уровень защиты предоставляют маски-респираторы вроде N95, одобренные NIOSH. А вот менее эффективными для защиты являются маски из свободно плетенной ткани.

"Респиратор предоставляет лучшую фильтрацию и, если его носить правильно в течение всего времени пользования, он может предоставить более высокий уровень защиты, чем маска из ткани, или процедурная маска", — говорят специалисты.

"Лучшая защита от "Омикрона" – это маски плюс вакцины, плюс бустер", – добавили в CDC.

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте www.vaccination.covid19.gov.ua.

Напомним, исследователи выяснили, что мужчины и женщины выглядят более привлекательно в масках. Наиболее привлекательными считаются мужчины в голубой медицинской маске.

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