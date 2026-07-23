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Эпидемия Эболы не утихает: смертельный вирус унес жизни более тысячи человек
Смертность от лихорадки Эбола составляет 40%, а вакцины до сих пор нет.
На среду, 22 июля, Национальный институт биомедицинских исследований Демократической Республики Конго официально подтвердил 2536 случаев заражения и 1033 смерти от вируса Эбола . Вспышка инфекции началась в восточных регионах страны в середине мая и продолжает стремительно распространяться из-за местных беспорядков.
Об этом пишет Reuters.
Агрессия местных и нехватка лекарств
Медицинские работники вынуждены бороться со вспышкой в условиях тотальной опасности, поскольку на востоке страны активно действуют десятки вооруженных группировок. Работа врачей также серьезно тормозит острый дефицит базовых медикаментов и регулярные приступы возмущенных местных жителей на клиники.
Агрессия населения часто обусловлена конспирологическими теориями о вымышленности болезни, а также гневом родственников из-за суровых санитарных ограничений на погребение близких.
Угроза редкого штамма
Нынешняя эпидемия вызвана редким штаммом Бундибуджо, уровень смертности от которого достигает сорока процентов. Эбола передается через прямой контакт с жидкостями организма и вызывает тяжелые симптомы, среди которых сильные внутренние и наружные кровотечения.
В отличие от более распространенного штамма Заир для этой разновидности вируса до сих пор не существует никаких утвержденных вакцин или надежных методов лечения.
Сегодня специалисты проверяют небольшое количество экспериментальных препаратов и оценивают эффективность существующих лекарств, которая подтверждена сейчас данными опытов на животных.
В то же время в соседней Уганде ситуацию удалось стабилизировать: там зафиксировали всего 20 случаев, а последнего пациента выписали 16 июля, после чего начался 42-дневный обратный отсчет до объявления страны свободной от вируса.
Эпидемия вируса Эбола - последние новости
Стоит напомнить, что в начале лета ВОЗ официально объявила вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения из-за бешеной скорости распространения инфекции. Эксперты предупреждали, что без решительных действий масштабы трагедии могут превзойти страшную эпидемию 2014-2016 годов.
«Потенциал быстрого распространения вируса очень высок — и это изменило всю динамику борьбы с эпидемией», — подчеркнул директор ВОЗ по вопросам чрезвычайных ситуаций Абдирахман Махамуд.
Ситуация усугубляется тем, что опасная болезнь уже выходит за пределы Африки , ведь недавно во Франции подтвердили первый случай заражения у врача после гуманитарной миссии в Конго.