Епископ был ранен в прямом эфире: в Сиднее произошел второй теракт с ножом за несколько дней

В Сиднее 15 апреля юноша напал с ножом на епископа ассирийской церкви прямо во время службы в храме. Нападавшего взяли под стражу и дело расследуется как теракт.

Об этом сообщает The Washington Post.

Вечером 15 апреля в ассирийскую церковь в пригороде Сиднея вызвали полицию в связи с нападением молодого парня на епископа Мар Мари Эммануила. На месте правоохранители обнаружили 53-летнего мужчину с рваными ранами головы. Еще один 39-летний мужчина получил рваные раны и ранение плеча после попытки вмешаться. Нападающего задержали в здании представители общественности.

Церковь Христа Доброго Пастыря заявила 16 апреля, что нападающий подошел к епископу у кафедры, когда тот произносил вечернюю проповедь. Злоумышленник набросился на священнослужителя со спрятанным ножом, нанеся ему удары по голове и телу.

Ранения во время нападения получил и приходской священник Исаак Ройель. Нападение транслировалось в прямом эфире службы на его странице в Facebook и YouTube.

На видео, распространенном в социальных сетях, видно, как человек в темной одежде приближается к епископу, а затем несколько раз атакует его острым предметом. В то же время, этот ролик не был проверен ни полицией, ни журналистами.

В полиции сообщили, что епископ и священник перенесли операции и что им "посчастливилось остаться в живых".

Правоохранители расследуют ножевое ранение епископа во время церковной службы, которое транслировалось в прямом эфире, как потенциальный террористический акт. Что касается 16-летнего нападающего, то сейчас он находится под стражей.

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Сразу после инцидента у церкви Христа Доброго Пастыря собралась большая толпа. Некоторые из присутствующих устроили стычки с полицией, бросая кирпичи и другие предметы. Несколько полицейских были ранены, а их машины повреждены.

Премьер-министр Нового Южного Уэльса Крис Миннс заявил, что инцидент 15 апреля вызвал тревогу, поскольку произошел лишь спустя несколько дней после ранений ножом на перекрестке Бонди. Миннс сказал, что жители города "на грани". Он призвал к покою и выступал против любого ответа "око за око" на последнее нападение, которое, по словам полиции, было религиозно мотивированным.

Что касается епископа, то о Мар Мари Эммануиле известно, что он собрал большое количество поклонников в Интернете за свои вирусные проповеди, восхваляя "традиционные" ценности и выражая мнение о глобальной политике и религии. Во время пандемии коронавируса он проповедовал против локдаунов и вакцинации.

Первоначальное полицейское расследование указывает на то, что нападение было вызвано "религиозно мотивированным экстремизмом". По данным полиции, подросток сделал епископу замечание, когда тот подошел, "по поводу религии".

Напомним, 13 апреля стало известно, что в Сиднее мужчина устроил резню в торговом центре. В результате нападения пострадали семеро взрослых и ребенок, еще шесть посетителей погибли.

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