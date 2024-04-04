Епископ смеялся до слез во время пасхальной службы: что его так развеселило (видео)

Немецкий римско-католический епископ Стефан Остер из Пассау возобновил давнюю традицию пасхальной шутки во время проповеди в Светлый понедельник. Да, в этом году у него произошло настоящее приступ смеха.

Об этом пишет издание Bild.

Уже несколько лет во время службы на Пасху Стефан Остер рассказывает шутки. В этом году анекдот был о том, что в 1920-х жительница большого города перед турпоездкой поинтересовалась у крестьян, есть ли в деревне WC (туалет со смывом). Бургомистр не знал, что это, и посоветовался со священником. Тот решил, что WC – это Wald-Capellchen, "лесная часовня". Читая их ответ девушке, епископ не смог сдержать смеха:

“Уважаемая благочестивая девушка. Сердечное спасибо за Ваш запрос, на который мы с радостью отвечаем, что в нашей деревне для Вас есть все необходимое. Конечно, в нашей деревне также есть и WC. Ему уже больше 300 лет. WC удачно расположен посреди леса, до него всего 15 минут пешком. Там около 30 мест. Он открыт для Вас весь день. Чаще всего люди посещают наше WC в одиночку. Но в праздничные и святые дни собираются там вместе ради благочестивых деяний, для которых WC и построен. Это происходит под мудрым руководством священника. По особым поводам в нашем WC тоже звучит музыка. Этим заведует капеллан. К таким службам он готовит специальные листы бумаги.

Напомним, Ватикан готовится обнародовать документ, рассматривающий вопросы гендерной теории и суррогатного материнства. Во вторник, 2 апреля, Святой Престол объявил, что 8 апреля состоится пресс-конференция, на которой будет представлен документ под названием Dignitas infinita, что на латыни означает "безграничное достоинство".

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