Епископа обвинили в длительном сексуальном насилии над мужчиной

В Великобритании полиция задержала 68-летнего епископа Стивена Конвея, которого подозревают в длительном сексуальном насилии над мужчиной.

Об этом сообщает Daily Mail.

В пятницу, 20 февраля, епархия Линкольна подтвердила, что епископ был отстранен от служения на время расследования, которое касается утверждений о сексуальном насилии над мужчиной в период с 2018 по 2025 год.

В полиции сообщили, что задержанного священнослужителя уже освободили из-под стражи под условный залог.

Известно, что задержание епископа произошло после жалобы, которая была подана в Национальную команду защиты (NST) Церкви Англии в конце января.

Этот орган отвечает за ведение сложных дел о защите, касающихся нескольких епархий и кого-то из высшего духовенства, в частности епископов или деканов.

Конвей был назначен епископом Линкольна в 2023 году, а ранее он занимал должности епископа Рамсбери в Уилтшире и епископа Или в Кембриджшире.

Он является членом Палаты лордов с 2014 года, занимая одно из 26 мест в верхней палате парламента, которые зарезервированы для архиепископов и епископов.

