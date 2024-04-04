Эпоха подводных лодок закончится к 2050 году: аналитик ответил, что придет им на смену 

Несмотря на все опасения сторонников подводных лодок по поводу того, что ВМФ США не уделяет должного внимания этой важной платформе для проецирования мощи, существует вероятность того, что, как и ее собратья-авианосцы, подводная лодка может вскоре устареть.

Об этом пишет аналитик в сфере геополитики и национальной безопасности Брэндон Дж. Вейхерт в журнале The National interest.

По мнению аналитика, зависимость вооруженных сил США от традиционных методов ведения войны, таких как авианосцы, сталкивается с проблемами в современную эпоху стратегии A2/AD [концепция сдерживания противника путём создания повышенной опасности для дислокации или перемещения сил противника в защищаемую местность – ред.]. Это делает их все более устаревшими.

Альтернатива — подводные лодки, особенно класса "Вирджиния", имеют решающее значение, но их количество недостаточно из-за бюджетных и промышленных ограничений. Более того, появление беспилотных подводных аппаратов в сочетании с искусственным интеллектом и передовыми технологиями обнаружения ведет к тому, что подводные лодки тоже скоро устареют.

Несмотря на эти достижения, подводные лодки остаются жизненно важными в нынешней динамике великих держав, особенно в противостоянии с Китаем, что подчеркивает необходимость постоянной адаптации военных стратегий для поддержания эффективности в будущих конфликтах.

Подводные лодки в эпоху современных войн: борьба с новой угрозой

Лицо войны может меняться, но ее основные принципы остаются вечными. Однако неспособность адаптироваться к меняющейся природе конфликта может привести к поражению, считает Вейхерт.

"Военные США стали самоуспокоенными после окончания Холодной войны. Они слишком долго цеплялся за тактику и технику предыдущей эпохи войны", – предостерегает аналитик.

По его мнению, авианосцы быстро устаревают в эпоху стратегии A2/AD. И пока мир будет придерживаться этой концепции, они будут становиться все более бесполезными.

Альтернативной формой проецирования силы является подводная лодка. Но ВМС США не имеют достаточного количества подводных лодок, чтобы выжить в затяжном конфликте с почти равным соперником, таким как Китай. Между тем, оборонно-промышленная база Соединенных Штатов находится "в лучшем случае в склеротическом состоянии". Тем не менее правительство продолжает инвестировать в строительство новых субмарин, хотя этого все равно недостаточно.

Возможный конец подводной лодки

По словам Вейхерта существует вероятность того, что, как и ее собратья-авианосцы, подводная лодка может вскоре устареть как класс. В первую очередь, это связано с развитием и ростом количества беспилотных подводных аппаратов. Так же как и беспилотные летательные аппараты (БпЛА), которые находятся в центре внимания прессы, подводные дроны тоже получают все более широкое распространение в морской сфере. Более того, они представляют собой развивающуюся угрозу, против которой существует мало средств защиты.

Аналитик считает, что крупнейшие страны мира будут расширять возможности своих арсеналов морских беспилотников.

"Они [морские дроны] маневренны, их трудно отслеживать, и их можно использовать таким образом, что для более крупных пилотируемых судов практически невозможно уклониться от их разрушительного потенциала", – пишет Вейхерт.

Еще большую угрозу для будущего подводных лодок представляет сочетание беспилотников с растущими возможностями искусственного интеллекта, особенно в свете усовершенствования технологий в современных спутниках обнаружения, таких как китайский проект Guanlan (в переводе "наблюдение за большими волнами"). Этот проект использует сложные, многоцелевые системы обнаружения, цветные лазеры, и может отслеживать передвижение подводных лодок на глубине путем мониторинга движения волн.

Примером этому может служить жуткое зеленое лазерное шоу над Гавайями, которое японская исследовательская группа зафиксировала 28 января 2023 года. По мнению экспертов, это была работа одного из таких лазерных спутников слежения за подводными лодками.

Что касается искусственного интеллекта, то американский спутник, управляемый искусственным интеллектом, вошел в историю, поскольку он смог идентифицировать и отследить сотни "темных судов" только на основе информации, которую различные спутники собрали в океанах Земли.

Такие же методы могут быть применены передовыми вооруженными силами, такими как США или Китай, для выслеживания и уничтожения подводных лодок США.

Одно недавнее исследование показало, что вся концепция пилотируемых подводных лодок безнадежно устареет уже к 2050 году, учитывая развитие современных технологий.

Соперничество великих держав

По мнению аналитика, между великими державами назревает война, которая может разразиться еще до конца этого десятилетия. При этом США находятся не в самом выгодном стратегическом положении.

"Подводные лодки сегодня очень важны и могут оказаться решающими в любом конфликте великих держав, особенно с Китаем из-за Тайваня. Тем не менее такие энтузиасты подводных лодок, как я, должны осознавать опасность того, что развитие технологий беспилотников или совершенствование искусственного интеллекта и спутников-шпионов удерживают американских военных стратегов от использования подводных лодок", – пишет Вейхерт.

Аналитик отмечает, что какой бы "машинный апокалипсис" ни маячил на горизонте, он еще не наступил. И пока беспилотники, ИИ и спутниковое слежение за подводными лодками не станут надежными инструментами, американские подводники не останутся в стороне от боевых действий, а пилотируемые субмарины будут в строю.

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