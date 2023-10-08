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"Эпоха разговоров с этими дикарями завершена": представитель Израиля в ООН сообщил о задаче уничтожить ХАМАС

Автор
Юлия АбрамоваЮлия Абрамова
Дата публикации
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"Эпоха разговоров с этими дикарями завершена": представитель Израиля в ООН сообщил о задаче уничтожить ХАМАС

Представитель Израиля в ООН сообщил о задаче уничтожить ХАМАС / Фото: Associated Press

Израиль не намерен обсуждать с ХАМАС достижения мира, задача состоит в уничтожении этого движения.

Палестинское исламское движение ХАМАС должно быть уничтожено. Израиль не намерен обсуждать с террористами достижение мира, задача состоит в уничтожении этого движения.

Об этом сообщил представитель Израиля при ООН Гилад Эрдан, передает CNN.

"Эпоха разговоров с этими дикарями завершена. Пора уничтожить террористическую инфраструктуру ХАМАС, полностью стереть ее, чтобы такие ужасы больше не повторились", – сказал Эрдан.

Между тем, по сообщению СМИ, в Израиле сообщают о новых возможных проникновениях террористов ХАМАС в населенные пункты Сдерот и Миндаль Оз.

Напомним, военно-политический кабинет Израиля вводит пункт "40 Алеф", означающий официальное объявление войны.

Ранее сообщалось, что в Израиле погибли две украинки. В МИД заявили о принятии мер по организации репатриации тел погибших.

Между тем, в США подтвердили, что среди убитых и взятых в заложники террористами ХАМАСа в Израиле есть американские граждане.

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Дата публикации
Просмотры
2391
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