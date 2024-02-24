Эпопея с телом Навального закончилась: что известно о похоронах

Пока неизвестно, будут ли мешать кремлевские власти провести похороны и прощание с российским оппозиционером.

Тело российского оппозиционера Алексея Навального, погибшего в колонии в Ямало-Ненецком округе, отдали его матери, Людмиле Навальной.

Об этом сообщила пресс-секретарь погибшего политика Кира Ярмыш.

“Тело Алексея отдали матери. Большое спасибо всем, кто требовал этого вместе с нами. Пока Людмила Ивановна в Салехарде. Похороны еще впереди”, — говорится в сообщении.

Кира Ярмыш добавила, что пока неизвестно, будут ли мешать кремлевские власти провести похороны и прощания с российским оппозиционером так, "как этого хочет семья и как того заслуживает Алексей”. Она пообещала сообщать информацию по мере поступления.

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Директор созданного Навальным "Фонда борьбы с коррупцией" Иван Жданов поблагодарил всех, кто требовал, чтобы тело Алексея Навального передали его семье.

"Большое вам спасибо. Спасибо всем, кто писал и записывал видеообращение. Думаю, Алексей сказал бы, что так и было нужно поступать. Тело Алексея Навального отдали матери", — сообщил Жданов.

Ранее Жданов сообщал, что следователи выдвинули несколько условий, на которые должна пойти Людмила Навальная, чтобы ей вернули тело сына. В частности, от родственников и соратников политика требовали держать информацию о его похоронах в тайне и не проводить публичного прощания.

Вечером 23 февраля соратники Навального сообщили, что следователь поставил ультиматум Людмиле Навальной, потребовав, чтобы она в течение трех часов согласилась провести тайные похороны сына. Мать Навального отказалась.

Кто такой Алексей Навальный

Алексей Навальный – российский оппозиционер. Стал известен как организатор демонстраций против коррупции в России, а также против президента Владимира Путина и его правительства.

Навальный был отравлен в России в 2020 году. Он был эвакуирован в Германию, где было подтверждено, что его отравили "новичком" — ядовитым веществом, которое, как утверждается, использовали российские спецслужбы для устранения неугодных.

В январе 2021 года Навальный вернулся в Россию после лечения и сразу в аэропорту был арестован.

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Алексей Навальный был осужден по делу о мошенничестве, а также по ряду других обвинений, в частности за создание "экстремистской организации", которой в России признан, в частности, его "Фонд борьбы с коррупцией".

В колонии в Ямало-Ненецком автономном округе Навальный отбывал 19 лет колонии особого режима. Оппозиционер называл свое преследование политическим, такого же мнения придерживаются правозащитники и представители стран Запада.

14 февраля стало известно, что Навального в 27-й раз за время заключения отправили в штрафной изолятор. Правозащитница Ева Меркачева предположила, что смерть могло повлечь содержание политика в ШИЗО, где он провел более 300 дней.

16 февраля 47-летний российский оппозиционер внезапно скончался в колонии.

Напомним, представители российского оппозиционера сделали официальное заявление, что Навального убили 16 февраля в 14:17 по местному времени. Его жена Юлия Навальная сообщила, что знает, "из-за чего конкретно Путин убил Алексея".

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